Самоизоляция принесла Лере Кудрявцевой три лишних килограмма. Об этом телеведущая написала на своей странице в Instagram. Судя по посту звезды, прибавление в весе ее не пугает. Она отнеслась к этому с иронией.

«Плюс три килограмма. Полет нормальный», — выразилась Кудрявцева и добавила к фразе забавное видео.

В кадре птичка танцует на дереве под «Цыганочку», делая привычный для этого танца выход с яркой демонстрацией себя любимой. Пернатая артистка поднимает крылья и вертится на 180 градусов. При этом танцовщица с трудом передвигает лапами, и кажется, что вот-вот упадет, будто переела.

Так Лера намекнула на то, что постоянное питание и малая подвижность во время карантина не идут человеку на пользу. Впрочем, самой теледиве пока не о чем переживать. С этим согласны и ее подписчики.

«В твоем случае хоть десять килограммов. Ни чем тебя не испортишь»;

«Да и ладно, скинем»;

«Если плюс три у вас, значит, нам точно можно», — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева показала подписчикам, как ее дочь красит губы.