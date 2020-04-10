Лера Кудрявцева в карантине поправилась на три килограмма
Телеведущая посмеялась над изменением веса, выложив забавное видео.
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Фото, видео: Instagram @leratv
Самоизоляция принесла Лере Кудрявцевой три лишних килограмма. Об этом телеведущая написала на своей странице в Instagram. Судя по посту звезды, прибавление в весе ее не пугает. Она отнеслась к этому с иронией.
«Плюс три килограмма. Полет нормальный», — выразилась Кудрявцева и добавила к фразе забавное видео.
В кадре птичка танцует на дереве под «Цыганочку», делая привычный для этого танца выход с яркой демонстрацией себя любимой. Пернатая артистка поднимает крылья и вертится на 180 градусов. При этом танцовщица с трудом передвигает лапами, и кажется, что вот-вот упадет, будто переела.
Так Лера намекнула на то, что постоянное питание и малая подвижность во время карантина не идут человеку на пользу. Впрочем, самой теледиве пока не о чем переживать. С этим согласны и ее подписчики.
«В твоем случае хоть десять килограммов. Ни чем тебя не испортишь»;
«Да и ладно, скинем»;
«Если плюс три у вас, значит, нам точно можно», — отреагировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева показала подписчикам, как ее дочь красит губы.
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