«Была с другим»: солист «Песняров» рассказал об измене первой жены

Солист группы «Песняры» Леонид Борткевич рассказал об измене первой жены в гостях программы «Судьба человека». По его словам, он до сих пор не обсудил этот эпизод с бывшей супругой, хотя общается с ней иногда до сих пор.

Леонид познакомился с Ольгой Шумаковой на своем концерте, куда она пришла по бесплатному билету, хотя группу не слушала. Довольно быстро у них завязались отношения, а потом девушка забеременела. Она переехала к музыканту в Минск, и они поженились. Но брак оказался несчастливым.

Сегодня Борткевич вспоминает, что никогда не позволял супруге работать. Она ездила с ним на гастроли, но однажды от поездки отказалась. Вернувшись раньше с концертов, он застал ее с другим мужчиной.

«А потом она с кем-то познакомилась. Но меня это не волновало. У меня уже была другая, Ольга Корбут. Конечно, меня это ранило, но я стараюсь свои переживания никому не передавать. Если я не люб, меня это уже не интересует», — поделился артист.

Ведущий удивился, как это так, и попытался выяснить, кто же первым в паре нашел отраду на стороне. Тут Борткевич начал путаться в словах, заявив, что первой ему изменила бывшая жена, хотя она утверждает обратное.

«Она первая мне изменила. Приехал с гастролей пораньше, а она была в спальне с каким-то другим мужчиной», — заявил артист в ответ на зачитанную ведущим версию Ольги Шумаковой, согласно которой она первая застала его в постели с гимнасткой Ольгой Корбут.

Брак Шумаковой и Борткевича распался, но Леонид до сих пор иногда общается с бывшей женой, ведь у пары есть совместный ребенок — сын Алексей. После развода музыкант женился еще дважды — на Ольге Корбут, а потом на модели Татьяне Родянко.

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