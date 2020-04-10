Лечение одного зараженного коронавирусом обходится бюджету в 24 тысячи рублей, если болезнь протекает в легкой форме. Об этом заявил губернатор Петербурга Алексей Беглов. Его слова приводит «Интерфакс».

Стоимость медицинской помощи больному COVID-19 средней тяжести достигает 120 тысяч рублей, заметил глава Северной столицы. А чтобы вылечить тяжелобольного, которому нужна реанимация, требуется потратить из казны около полумиллиона рублей — в 20 раз дороже, чем выходить инфицированного с легкими симптомами.

«Это большие деньги, которые могли быть направлены на строительство детских садов, школ, других социальных объектов», — заметил Беглов.

Кроме того, по его оценкам, оснащение специализированных коек обходится бюджету в миллиарды рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в мэрии Москвы рассказали о резком росте числа госпитализаций. В столичной администрации отметили, что стационары и городская служба скорой помощи работают на пределе возможностей.

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