Глава Петербурга объявил стоимость лечения зараженных коронавирусом
По словам Александра Беглова, реанимировать тяжелобольного в 20 раз дороже, чем выхаживать человека с легкими симптомами.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 апреля
«Могут быть проблемы»: астролог рассказала, чем опасно «розовое» Суперлуние 2020
Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель
Лечение одного зараженного коронавирусом обходится бюджету в 24 тысячи рублей, если болезнь протекает в легкой форме. Об этом заявил губернатор Петербурга Алексей Беглов. Его слова приводит «Интерфакс».
Стоимость медицинской помощи больному COVID-19 средней тяжести достигает 120 тысяч рублей, заметил глава Северной столицы. А чтобы вылечить тяжелобольного, которому нужна реанимация, требуется потратить из казны около полумиллиона рублей — в 20 раз дороже, чем выходить инфицированного с легкими симптомами.
«Это большие деньги, которые могли быть направлены на строительство детских садов, школ, других социальных объектов», — заметил Беглов.
Кроме того, по его оценкам, оснащение специализированных коек обходится бюджету в миллиарды рублей.
Ранее 5-tv.ru писал, что в мэрии Москвы рассказали о резком росте числа госпитализаций. В столичной администрации отметили, что стационары и городская служба скорой помощи работают на пределе возможностей.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 11 апр
- Поражает мозг и разрушает организм: Коронавирус может вызывать психические изменения
- 11 апр
- США хотят наложить санкции на страны, не возвращающие на родину своих граждан
- 11 апр
- Страстная неделя и COVID-19: как провести седьмицу в режиме самоизоляции
- 11 апр
- Охлобыстин прокомментировал данные об обнаружении коронавируса у его дочери
- 11 апр
- «У тебя исчезает энергия»: Лещенко рассказал об ощущениях при COVID-19
- 11 апр
- Чем опасны аппараты искусственной вентиляции легких — комментарий медика
- 11 апр
- Большинство россиян отказались от личных встреч из-за коронавируса — опрос
- 11 апр
- Еще восемь пациентов с COVID-19 умерли в Москве
- 10 апр
- «Кому-то на работу!» — музыканты устроили шоу для самоизолировавшихся во дворе ЖК
- 10 апр
- Только три процента россиян обладают иммунитетом к новому коронавирусу — Попова
Читайте также
93%
-0.86 80.74
-0.35
Нашли ошибку?