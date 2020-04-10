В мэрии Москвы рассказали о резком росте числа госпитализаций

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о резком увеличении количества госпитализированных пациентов. По ее словам, только за последнюю неделю число больных выросло в два раза.

«Приходится констатировать, что в Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией», — цитируют Анастасию Ракову «Известия».

Чиновник отметила, что из-за увеличения числа тяжелобольных пациентов значительно возросла нагрузка на медиков. В настоящее время московские больницы и служба скорой медицинской помощи функционируют на пределе собственных возможностей.

Сейчас в столичных стационарах на лечении находятся более шести с половиной тысяч инфицированных коронавирусом. Эксперты прогнозируют дальнейший рост количества пациентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у нескольких сотрудников МГУ диагностировали коронавирус.