Охлобыстин прокомментировал данные об обнаружении коронавируса у его дочери
Ранее 22-летняя Анфиса сообщила в Instagram, что у нее подтвердился COVID-19.
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Фото, видео: ТАСС/Геодакян Артем, Instagram @dzetakorma
Известный российский актер Иван Охлобыстин прокомментировал информацию о том, что у его дочери обнаружен коронавирус. Накануне 22-летняя Анфиса сообщила, что у нее подтвердилась инфекция, и поблагодарила фанатов за поддержку.
В то же время ее знаменитый отец в интервью РИА Новости опроверг эти данные, сообщив, что у всех членов семьи тест на COVID-19 показал отрицательный результат, поэтому беспокоиться не о чем.
«Тесты все оказались отрицательные. И у Анфисы тоже. Два раза сдавали. Но придется дома посидеть, еще недельку помедитировать», — рассказал Охлобыстин.
Артист признался, что старается извлекать пользу из периода самоизоляции и занимается тем, до чего раньше не доходили руки.
«Из карантина мы должны выйти людьми Икс. Честно признаться, мне этот карантин даже очень кстати пришелся. Иногда надо останавливаться и думать: куда несешься по жизни?», — поделился мыслями звезда кино.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Ивана Охлобыстина ввела поклонников в панику своим новым постом.
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