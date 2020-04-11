Ранее 22-летняя Анфиса сообщила в Instagram, что у нее подтвердился COVID-19.

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Фото, видео: ТАСС/Геодакян Артем, Instagram @dzetakorma

Тема:
Эпидемия коронавируса

Известный российский актер Иван Охлобыстин прокомментировал информацию о том, что у его дочери обнаружен коронавирус. Накануне 22-летняя Анфиса сообщила, что у нее подтвердилась инфекция, и поблагодарила фанатов за поддержку.

Instagram @dzetakorma

В то же время ее знаменитый отец в интервью РИА Новости опроверг эти данные, сообщив, что у всех членов семьи тест на COVID-19 показал отрицательный результат, поэтому беспокоиться не о чем.

«Тесты все оказались отрицательные. И у Анфисы тоже. Два раза сдавали. Но придется дома посидеть, еще недельку помедитировать», — рассказал Охлобыстин.

Артист признался, что старается извлекать пользу из периода самоизоляции и занимается тем, до чего раньше не доходили руки.

«Из карантина мы должны выйти людьми Икс. Честно признаться, мне этот карантин даже очень кстати пришелся. Иногда надо останавливаться и думать: куда несешься по жизни?», — поделился мыслями звезда кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Ивана Охлобыстина ввела поклонников в панику своим новым постом.

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