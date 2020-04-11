Стали известны подробности об обновленном универсале Lada Largus

АвтоВАЗ уже тестирует обновленную Lada Largus Facelift, выпуск которой предварительно назначен на август 2020 года. В преддверии этого момента специально для автолюбителей RG.RU рассекретила данные об оригинальном салоне машины.

По информации газеты, теперь в интерьере авто появится новая переднюю панель, схожая с Renault Duster, а также более удобные сидения и центральный подлокотник. Рулевое колесо, комбинация приборов, блок климатической установки, тачскрин будут схожи с моделью Lada Xray Cross.

Из других обновлений — Х-образная передняя часть кузова, а также фары, заимствованные у модели Renault Logan. У автомобиля появится решетка радиатора, а также боковые зеркала. Изменится форма капота и передних крыльев.

В качестве опций станут доступны камера заднего вида, задние и передние парктроники, а также обогрев лобового стекла, датчики дождя и света.

Отмечается, что презентация Lada Largus Facelift, летом на Московском автосалоне, сейчас находится под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что c 1 апреля все автомобили марки Lada подорожали на 1%.