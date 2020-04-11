Три деревообрабатывающих цеха загорелись на территории ИК-15 ГУ ФСИН в Ангарске.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС/Следственный комитет РФ, 5-tv.ru

Крупный пожар  в исправительной колонии строгого режима № 15 в Ангарске Иркутской области локализован. Площадь возгорания составила 30 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, пламя охватило три деревообрабатывающих цеха,  жилые бараки огонь не затронул. 

Как отмечает РИА Новости,  на территории возгорания находились пожарная часть, подсобные строения и автозаправочная станция. К тушению были привлечены силы регионального ФСИН.

В настоящий момент на месте ЧП работают представители ГУ ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета, устанавливается ущерб от пожара.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, вечером 9 апреля осужденные устроили бунт и напали на сотрудника колонии. Один из отбывающих наказание во время нахождения в штрафном изоляторе за нарушение распорядка отказался от личного обыска. Содержащиеся в соседних камерах заключенные разбили камеры видеонаблюдения и совершили нападение на сотрудника учреждения.  Противоправные действия были пресечены.

10 апреля вечером в исправительной колонии № 15 вспыхнул пожар. Отбывающие наказание вновь устроили беспорядки. Ликвидация возгорания проводится также силами регионального ФСИН.

 

Читайте также

Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:27
Стали известны подробности об обновленном универсале Lada Largus
5:48
Поражает мозг и разрушает организм: Коронавирус может вызывать психические изменения
5:32
Вербное воскресенье: Что можно, а что нельзя делать в этот праздник?
5:22
Рианна выделила 2,1 миллиона долларов жертвам домашнего насилия на карантине
5:06
Юлиан разводится с певицей Анастасией спустя год после свадьбы
4:50
США хотят наложить санкции на страны, не возвращающие на родину своих граждан

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 апреля, для всех знаков зодиака
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок