Пожар на площади 30 тысяч квадратных метров локализован в иркутской колонии
Три деревообрабатывающих цеха загорелись на территории ИК-15 ГУ ФСИН в Ангарске.
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Фото, видео: ТАСС/Следственный комитет РФ, 5-tv.ru
Крупный пожар в исправительной колонии строгого режима № 15 в Ангарске Иркутской области локализован. Площадь возгорания составила 30 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, пламя охватило три деревообрабатывающих цеха, жилые бараки огонь не затронул.
Как отмечает РИА Новости, на территории возгорания находились пожарная часть, подсобные строения и автозаправочная станция. К тушению были привлечены силы регионального ФСИН.
В настоящий момент на месте ЧП работают представители ГУ ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета, устанавливается ущерб от пожара.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, вечером 9 апреля
10 апреля вечером в исправительной колонии № 15 вспыхнул пожар. Отбывающие наказание вновь устроили беспорядки. Ликвидация возгорания проводится также силами регионального ФСИН.
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