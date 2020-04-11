Крупный пожар в исправительной колонии строгого режима № 15 в Ангарске Иркутской области локализован. Площадь возгорания составила 30 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, пламя охватило три деревообрабатывающих цеха, жилые бараки огонь не затронул.

Как отмечает РИА Новости, на территории возгорания находились пожарная часть, подсобные строения и автозаправочная станция. К тушению были привлечены силы регионального ФСИН.

В настоящий момент на месте ЧП работают представители ГУ ФСИН, прокуратуры и Следственного комитета, устанавливается ущерб от пожара.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, вечером 9 апреля осужденные устроили бунт и напали на сотрудника колонии. Один из отбывающих наказание во время нахождения в штрафном изоляторе за нарушение распорядка отказался от личного обыска. Содержащиеся в соседних камерах заключенные разбили камеры видеонаблюдения и совершили нападение на сотрудника учреждения. Противоправные действия были пресечены.

10 апреля вечером в исправительной колонии № 15 вспыхнул пожар. Отбывающие наказание вновь устроили беспорядки. Ликвидация возгорания проводится также силами регионального ФСИН.