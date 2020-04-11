Росгвардия увеличила число нарядов в Москве для ловли нарушителей самоизоляции

Росгвардия увеличила число патрулей в Москве в целях профилактической работы с гражданами в условиях режима самоизоляции из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщается на сайте столичного управления ведомства.

«К выполнению задач по охране правопорядка, в том числе проведению профилактических мероприятий, дополнительно будут привлечены сотрудники подразделений столичного главка. <…> В ходе профилактических акций правоохранители выясняют у граждан причину нарушения режима самоизоляции и осуществляют проверку документов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наряду с сотрудниками Росгвардии этой же работой будут заниматься сотрудники вневедомственной охраны, полиции и ОМОНа. Они тоже увеличат число нарядов из-за усиления режима самоизоляции в Москве.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима в столице. Выходить на улицу можно будет только при наличии QR-кода, полученного от мэрии. Спецпропуска должны ограничить передвижения горожан и риск заражения коронавирусом нового типа.

По последним данным, в Москве насчитывается около восьми тысяч человек с диагнозом COVID-19. Инфекция унесла жизни 50 жителей столицы.

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