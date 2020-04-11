Артисты Дагестанского театра оперы и балета показали, чем занимаются в самоизоляции
Члены труппы стали привлекать к репетициям всех домашних, включая любимых питомцев.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Савостьянов, 5-tv.ru
Мало кто так не любит сидеть дома без дела, как артисты оперы и балета. Служители Терпсихоры привыкли всегда быть в форме, и долгое нахождение вдали от репетиционных залов заставляет их нервничать. Поэтому, оказавшись в изоляции, находчивые артисты Дагестанского государственного театра оперы и балета решили не прекращать работу. Теперь к своим экзерсисам они подходят с юмором, а также иногда ставят к станку всех домашних.
В сети появились забавные ролики, на которых танцоры не просто исполняют балетные па, но и обыгрывают ситуацию с изоляцией. Так, один из артистов снял видео, где ему не дает покоя руководитель труппы, и он начинает заниматься, хотя до этого лежал на диване. Другая балерина прививает любовь к танцам всей семье, включая пожилую бабушку и кошку. А еще один танцовщик с помощью знаменитого движения фуэте вкручивает лампочки в люстру.
Артисты Дагестанского театра уже не первые, кто решил не прекращать занятий на время вынужденного перерыва. Ранее 5-tv.ru показывал, как звезды Михайловского театра поставили балет в условиях самоизоляции. Сценой для них стала гостиная и даже кухня в квартире. В главных ролях — премьер Иван Васильев и его супруга Мария Виноградова.
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