Священники призывают отказаться от посещения храмов в Вербное воскресенье, или праздник Входа Господня в Иерусалим.

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Фото, видео: CTK/TASS

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Эпидемия коронавируса

Представители рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции рассказали в своем Telegram-канале, как самостоятельно освятить дома вербу.

Православные священники отмечают, что для этого, по благословению Святейшего патриарха Кирилла, россияне должны пропеть или прочесть вслух тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим.

«О́бщее воскресе́ние / пре́жде Твоея́ Стра́сти уверя́я, / из ме́ртвых воздви́гл еси́ Ла́заря, Христе́ Бо́же. / Те́мже и мы, я́ко о́троцы побе́ды зна́мения нося́ще, / Тебе́ победи́телю сме́рти вопие́м: / оса́нна в вы́шних, / благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне», — текст краткого молитвенного песнопения.

После провозглашения тропаря необходимо трижды окропить вербу святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Вербное воскресенье, или праздник Входа Господня в Иерусалим, православные христиане празднуют 12 апреля 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как провести Страстную неделю в условиях самоизоляции из-за коронавируса.

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Тема:
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