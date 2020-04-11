В изоляции: Летучая танцует, Запашный разобрал архив, а Безруков стал садовником
Рассказываем, как звезды проводят время дома в период самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @s_bezrukov
Звезды отечественного шоу-бизнеса подают достойный пример, как не скучать в самоизоляции. Они снимают домашние клипы, открывают для себя новые кулинарные рецепты, разбирают архивы фотографий и видео, тренируют мышцы, читают книги, рисуют, пишут песни и вообще всячески демонстрируют, что пандемия — не повод терять оптимизм.
Например, знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный разобрал дома архив и решил порадовать поклонников новым трейлером своего шоу!
«Выгоду можно извлечь даже из самой большой проблемы. Раз объявили карантин, значит появилось много времени на домашнюю работу! Встречайте, новый трейлер к видеоверсии нашего проекта „ЭпиЦЕНТР мира“», — написал артист.
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Тем временем актер Сергей Безруков нашел новое применение своему таланту: теперь он осваивает профессию … садовника! Артист с энтузиазмом взялся за лейку, предварительно вырядившись в костюм химзащиты. Что тут скажешь, лицедеи остаются верны себе в любых условиях!
«Осваиваю профессию садовника! Самоизоляция с пользой. Не унываем, Дорогие мои, хорошие! Всем здоровья! „Вишневый сад“ — почти по Чехову», — написал Безруков.
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А, например, телеведущая Елена Летучая вовсю готовится к продолжению участия в проекте «Танцы со звездами» со своим партнером Владом Квартиным. Репетиции продолжаются и в условиях изоляции!
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезды шоу-бизнеса присоединились к флешмобу «СИДИМДОМА».
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