Звезды отечественного шоу-бизнеса подают достойный пример, как не скучать в самоизоляции. Они снимают домашние клипы, открывают для себя новые кулинарные рецепты, разбирают архивы фотографий и видео, тренируют мышцы, читают книги, рисуют, пишут песни и вообще всячески демонстрируют, что пандемия — не повод терять оптимизм.

Например, знаменитый дрессировщик Аскольд Запашный разобрал дома архив и решил порадовать поклонников новым трейлером своего шоу!

«Выгоду можно извлечь даже из самой большой проблемы. Раз объявили карантин, значит появилось много времени на домашнюю работу! Встречайте, новый трейлер к видеоверсии нашего проекта „ЭпиЦЕНТР мира“», — написал артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аскольд Запашный (@askoldzap) 29 Мар 2020 в 4:13 PDT

Тем временем актер Сергей Безруков нашел новое применение своему таланту: теперь он осваивает профессию … садовника! Артист с энтузиазмом взялся за лейку, предварительно вырядившись в костюм химзащиты. Что тут скажешь, лицедеи остаются верны себе в любых условиях!

«Осваиваю профессию садовника! Самоизоляция с пользой. Не унываем, Дорогие мои, хорошие! Всем здоровья! „Вишневый сад“ — почти по Чехову», — написал Безруков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) 5 Апр 2020 в 6:55 PDT

А, например, телеведущая Елена Летучая вовсю готовится к продолжению участия в проекте «Танцы со звездами» со своим партнером Владом Квартиным. Репетиции продолжаются и в условиях изоляции!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 7 Апр 2020 в 12:26 PDT

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезды шоу-бизнеса присоединились к флешмобу «СИДИМДОМА».