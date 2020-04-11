США опередили все страны мира по числу жертв коронавируса

Соединенные Штаты Америки опередили все страны мира по числу умерших от коронавируса, обогнав Италию, где до сих пор число жертв нового заболевания было самым большим. В соответствии с обновленными данными университета Джона Хопкинса, на 11 апреля в США скончались 18 860 заразившихся COVID-19. Это на 11 человек больше, чем в Италии — там зафиксировано 18 849 смертей.

В пятницу в Штатах был зарегистрирован антирекорд смертности — за сутки умерли 2,1 тысячи человек.

Америка занимает первое место в мире и по числу инфицированных — официально подтвержден диагноз у 500 594 человек. Вылечились от коронавируса на данный момент 29 223 человека. В Италии, по официальным данным 147 577 заболевших, излечились 30 455, сообщает ТАСС. Всего в мире более 1,75 миллиона заразившихся.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в России на утро 11 апреля коронавирус официально подтвержден у 13 584 человек, за сутки это число увеличилось на 1667. Скончались, по последним данным, 106 человек. Наибольшее количество зараженных и умерших в Москве — 8852 и 58 соответственно.

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