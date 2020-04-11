США опередили все страны мира по числу жертв коронавируса

По обновленным данным, на 11 апреля в Соединенных Штатах от COVID-19 умерли 18 860 человек — на 11 больше, чем в Италии.

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Фото, видео: ТАСС/ZUMA Wire, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Соединенные Штаты Америки опередили все страны мира по числу умерших от коронавируса, обогнав Италию, где до сих пор число жертв нового заболевания было самым большим. В соответствии с обновленными данными университета Джона Хопкинса, на 11 апреля в США скончались 18 860 заразившихся COVID-19. Это на 11 человек больше, чем в Италии — там зафиксировано 18 849 смертей.

В пятницу в Штатах был зарегистрирован антирекорд смертности — за сутки умерли 2,1 тысячи человек.

Америка занимает первое место в мире и по числу инфицированных — официально подтвержден диагноз у 500 594 человек. Вылечились от коронавируса на данный момент 29 223 человека. В Италии, по официальным данным 147 577 заболевших, излечились 30 455, сообщает ТАСС. Всего в мире более 1,75 миллиона заразившихся.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в России на утро 11 апреля коронавирус официально подтвержден у 13 584 человек, за сутки это число увеличилось на 1667. Скончались, по последним данным, 106 человек. Наибольшее количество зараженных и умерших в Москве — 8852 и 58 соответственно.

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Тема:
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