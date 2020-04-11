Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 11 апреля

Погибшие и пострадавшие на 11 апреля

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 1 724 736 человек. Болезнь унесла 104 938 жизней, 392 781 пациентов выздоровели.

Ситуация в России

Число зараженных коронавирусной инфекцией выросло до 13 584, что на 1667 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 82 регионах страны. Выздоровели 1045 человек. Отмечается также, что за все время пандемии коронавируса в России было проведено более 1,18 миллиона тестов. Жертвами вируса стали в общей сумме 106 человека. За сутки скончались 12 пациентов больниц.

В Оперативном штабе заявили, что Москве зарегистрировано 8852 зараженных коронавирусом, что на 1030 больше, чем днем ранее. Среди новых заболевших в столице 47,5% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,5% — от 46 до 65 лет и еще 12% старше 65 лет, 5% заболевших — дети.

Правительство расширило список пострадавших от коронавируса сфер бизнеса. Утвержденный ранее перечень включал в себя девять отраслей экономики.

Дмитрий Песков заявил, что Парад Победы обязательно состоится. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что пока решений о переносе мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не принималось.

Первые в России испытания БПЛА для борьбы с коронавирусом пройдут под Тверью. Специалисты протестируют возможность использования аппаратов для доставки медицинских грузов и дезинфекции улиц.

Более 20 москвичей оштрафовали за нарушение карантина. Нарушителей поместили в специально оборудованные обсервационные центры до полного выздоровления.

В Москве увеличили размер пособия на детей от трех до семи лет. Потерявшие работу москвичи смогут получить выплату на ребенка без предоставления справок о доходах.

Дмитрий Песков рассказал об «отменном» состоянии здоровья Владимира Путина. Представитель Кремля отметил, что сотрудники администрации, которые задействованы в обеспечении деятельности президента страны, каждый день сдают тест на коронавирус.

Десятки поликлиник в Москве перепрофилируют для диагностики коронавируса. Создаваемые амбулаторные центры будут работать в круглосуточном режиме.

Ведущий инфекционист РФ и Онищенко поспорили о сроках окончания эпидемии коронавируса. По самому оптимистичному прогнозу, эпидемия COVID-19 пройдет в России к началу лета.

Росгвардия увеличила число нарядов в Москве для ловли нарушителей самоизоляции. Сергей Собянин накануне объявил о введении пропускного режима в столице.

Муфтий Ингушетии скончался от коронавируса. Первичное тестирование подтвердило наличие COVID-19 у Абдурахмана Мартазанова.

СК РФ начал проверку по факту массового заражения коронавирусом в больнице Уфы. Накануне стало известно, что у 170 человек в закрытой на карантин клинике предварительно диагностирован COVID-19.

Ситуация в мире

Жители Турции устроили настоящее побоище в очередях за продуктами. Неожиданное введение комендантского часа спровоцировало массовые беспорядки в Стамбуле и Анталье.

Шведский врач Ингве Густафсон сделал мрачный прогноз по ситуации с распространением коронавируса в стране. По его словам, на территории государства в ближайшее время может быть выявлено много зараженных, среди которых будет высокий процент смертей.

США могут наложить визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан на родину в условиях пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп.

100 тысяч моряков застряли на своих судах из-за коронавируса. Порты по всему миру ввели ограничения в целях противостояния распространению инфекции.

США находятся на пике распространения коронавируса, а в ряде регионов страны уже начинается спад эпидемии. Об этом заявил Дональд Трамп. Сейчас в стране коронавирусом заражены почти полмиллиона человек, 16 тысяч погибли.

В мире количество инфицированных достигло миллиона шестисот тысяч. Умерли более ста тысяч человек. В Великобритании также готовятся к тяжелым последствиям. Власти Ливерпуля переоборудовали под морг ледовую арену на окраине города.

В Италии карантин продлен до 3 мая.

А Католический мир думает, как отмечать Пасху в условиях пандемии. В наиболее религиозных странах Латинской Америки священники нашли выход — вместо церковных служб облетают города на вертолете и благословляют верующих с неба.

В Индонезии из-за коронавируса едва не погибли пассажиры парома. Несколько человек спрыгнули в открытое море, узнав, что на судне могут быть зараженные опасной инфекцией. Всех паникеров удалось спасти.

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