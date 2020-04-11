Число зараженных COVID-19 по всему миру достигло 1 724 736 человек. Болезнь унесла почти 105 тысячи жизней по всему миру.

Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 11 апреля

Фото: picture alliance / Geisler-Fotop

Тема:
Эпидемия коронавируса

Погибшие и пострадавшие на 11 апреля

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 1 724 736 человек. Болезнь унесла 104 938 жизней, 392 781 пациентов выздоровели.

Ситуация в России

Число зараженных коронавирусной инфекцией выросло до 13 584, что на 1667 больше, чем днем ранее. Больные COVID-19 зарегистрированы в 82 регионах страны. Выздоровели 1045 человек. Отмечается также, что за все время пандемии коронавируса в России было проведено более 1,18 миллиона тестов. Жертвами вируса стали в общей сумме 106 человека. За сутки скончались 12 пациентов больниц.

В Оперативном штабе заявили, что Москве зарегистрировано 8852 зараженных коронавирусом, что на 1030 больше, чем днем ранее. Среди новых заболевших в столице 47,5% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,5% — от 46 до 65 лет и еще 12% старше 65 лет, 5% заболевших — дети.

Правительство расширило список пострадавших от коронавируса сфер бизнеса. Утвержденный ранее перечень включал в себя девять отраслей экономики.

Дмитрий Песков заявил, что Парад Победы обязательно состоится. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что пока решений о переносе мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не принималось.

Первые в России испытания БПЛА для борьбы с коронавирусом пройдут под Тверью. Специалисты протестируют возможность использования аппаратов для доставки медицинских грузов и дезинфекции улиц.

Более 20 москвичей оштрафовали за нарушение карантина. Нарушителей поместили в специально оборудованные обсервационные центры до полного выздоровления.

В Москве увеличили размер пособия на детей от трех до семи лет. Потерявшие работу москвичи смогут получить выплату на ребенка без предоставления справок о доходах.

Дмитрий Песков рассказал об «отменном» состоянии здоровья Владимира Путина. Представитель Кремля отметил, что сотрудники администрации, которые задействованы в обеспечении деятельности президента страны, каждый день сдают тест на коронавирус.

Десятки поликлиник в Москве перепрофилируют для диагностики коронавируса. Создаваемые амбулаторные центры будут работать в круглосуточном режиме.

Ведущий инфекционист РФ и Онищенко поспорили о сроках окончания эпидемии коронавируса. По самому оптимистичному прогнозу, эпидемия COVID-19 пройдет в России к началу лета.

Росгвардия увеличила число нарядов в Москве для ловли нарушителей самоизоляции. Сергей Собянин накануне объявил о введении пропускного режима в столице.

Муфтий Ингушетии скончался от коронавируса. Первичное тестирование подтвердило наличие COVID-19 у Абдурахмана Мартазанова.

СК РФ начал проверку по факту массового заражения коронавирусом в больнице Уфы. Накануне стало известно, что у 170 человек в закрытой на карантин клинике предварительно диагностирован COVID-19.

Ситуация в мире

Жители Турции устроили настоящее побоище в очередях за продуктами. Неожиданное введение комендантского часа спровоцировало массовые беспорядки в Стамбуле и Анталье.

Шведский врач Ингве Густафсон сделал мрачный прогноз по ситуации с распространением коронавируса в стране. По его словам, на территории государства в ближайшее время может быть выявлено много зараженных, среди которых будет высокий процент смертей.

США могут наложить визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан на родину в условиях пандемии коронавируса. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп.

100 тысяч моряков застряли на своих судах из-за коронавируса. Порты по всему миру ввели ограничения в целях противостояния распространению инфекции.

США находятся на пике распространения коронавируса, а в ряде регионов страны уже начинается спад эпидемии. Об этом заявил Дональд Трамп. Сейчас в стране коронавирусом заражены почти полмиллиона человек, 16 тысяч погибли.

В мире количество инфицированных достигло миллиона шестисот тысяч. Умерли более ста тысяч человек. В Великобритании также готовятся к тяжелым последствиям. Власти Ливерпуля переоборудовали под морг ледовую арену на окраине города.

В Италии карантин продлен до 3 мая.

А Католический мир думает, как отмечать Пасху в условиях пандемии. В наиболее религиозных странах Латинской Америки священники нашли выход — вместо церковных служб облетают города на вертолете и благословляют верующих с неба.

В Индонезии из-за коронавируса едва не погибли пассажиры парома. Несколько человек спрыгнули в открытое море, узнав, что на судне могут быть зараженные опасной инфекцией. Всех паникеров удалось спасти.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
11 апр
США опередили все страны мира по числу жертв коронавируса
11 апр
В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин из-за заболевших постояльцев
11 апр
Собянин разъяснил, как будет работать пропускная система в Москве
11 апр
«Планируют снять с ИВЛ»: Близкая подруга Надежды Бабкиной о ее состоянии
11 апр
Жительница Москвы, находясь дома на карантине, зарезала мужа
11 апр
Муфтий Ингушетии скончался от коронавируса
11 апр
«Голым задом на муравейник»: Юрий Гальцев рассказал, как лечил насморк
11 апр
«Нас явно щадит»: Доктор Мясников о ситуации с коронавирусом
11 апр
ВОЗ предупредила о риске новой волны коронавируса при ранней отмене изоляции
11 апр
Полицейские дежурят на всех въездах в Москву из-за коронавируса

Читайте также

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля

Последние новости

22:22
«Прекрасная принцесса»: фанаты рассекретили поклонника Шишковой
22:06
США опередили все страны мира по числу жертв коронавируса
21:39
Права на творческое наследие Василия Шукшина Бари Алибасову не достанутся
21:39
Татьяна Буланова экстренно госпитализирована в Санкт-Петербурге
21:27
В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин из-за заболевших постояльцев
21:11
Собянин разъяснил, как будет работать пропускная система в Москве

Сейчас читают

Стало известно, что происходит с Агатой Муцениеце после избиения Прилучным
Юлиан разводится с певицей Анастасией спустя год после свадьбы
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок