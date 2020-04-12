Исследование космоса остается одним из приоритетных направлений для государства. Это наше достояние, наша гордость и наше будущее. Об этом нельзя забывать даже в нынешних непростых условиях. В преддверии Дня космонавтики речь об этом шла на высшем уровне. Владимир Путин по видеосвязи пообщался с представителями отрасли.

Что важно сейчас. Развивать программы пилотируемых полетов. Эта задача во многом связана с созданием транспортной системы нового поколения. Летные испытания корабля планируется провести в 2023 году. Первый образец называется «Орел» и он должен прийти на смену «Союзу». «Орел» предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту и в дальний космос.

Также важно укреплять позиции на мировом рынке пусковых услуг. Отечественные корабли остаются востребованными и конкурентоспособными. Альтернативу им американские новаторы обещали создать еще несколько лет назад, но все эти годы НАСА почему-то продлевает контракты с «Роскосмосом» на доставку астронавтов к МКС. До совещания президент поздравил с профессиональным праздником космонавтов, которые сейчас как раз там, на орбите. Это совместный российско-американский экипаж.

«Хочу напомнить, что рождение и становление ракетно-космической отрасли в нашей стране пришлось на трудное, послевоенное время. Но, несмотря на испытания, люди стремились воплотить в жизнь мечту о полетах во Вселенную, смело шли в неизведанное, добивались успеха. Убежден, что и в наши дни, когда мир столкнулся с непростыми вызовами, космическая деятельность, наше сотрудничество с зарубежными партнерами будут активно развиваться. Потому что человечество не может стоять на месте, будет всегда стремиться идти вперед, объединять усилия, чтобы расширить границы познания», — сказала Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что космонавты поздравили россиян с Днем космонавтики с борта МКС. Они пожелали всем новых побед и достижений, а также отличного настроения.