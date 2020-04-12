«Давай поговорим!» — экс-супруга Зайцева умоляет хоккеиста выйти с ней на связь
Мать двоих дочерей спортсмена боится потерять детей из-за упорства и жесткого характера бывшего мужа.
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Фото, видео: Instagram @margo__ruby
Экс-супруга защитника клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» Никиты Зайцева Маргарита требует, чтобы спортсмен срочно вышел с ней на связь, сообщает Sport24.
Как оказалось, такую бурную реакцию у девушки вызвал последний пост хоккеиста в Instagram, где он четко дал понять бывшей возлюбленной, что не намерен оставлять двух дочерей на воспитание Маргарите после развода.
«За своих детей я боролся и буду бороться до конца!», — написал Никита.
Вероятно, экс-супругу спортсмена это очень задело, поскольку ранее она признавалась, что верит в мирное решение конфликта. В обращении к Зайцеву девушка отметила, что не видит причин, чтобы «драться» за девочек. Ведь это — их общие дети, а значит, должны общаться как с матерью, так и с отцом.
«Никита, мы с тобой хотим одного и того же: оставить позади всю грязь нашего развода и обеспечить нашим горячо любимым девочкам счастливую и радостную жизнь, полную любви, тепла и заботы. Наши желания совпадают — поэтому давай, пожалуйста, просто поговорим и решим все вдвоем? Я не хочу бороться за наших девочек с тобой. Ты их отец, я их мать. Нам не нужно сражаться, нам нужно просто поговорить и договориться. Пожалуйста, Никита, поговори со мной», — умоляла спортсмена его бывшая жена.
Маргарита отметила, что предприняла несколько попыток связаться с Никитой лично, однако ни одна из них не увенчалась успехом: по телефону хоккеист разговаривать не желает, а во всех социальных сетях занес экс-супругу в черный список. Поэтому сегодня единственный способ донести посыл спортсмену — официальное обращение на весь интернет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд постановил оставить детей хоккеиста Никиты Зайцева с матерью.
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