Чем заняться в самоизоляции? Советы астрологов для всех знаков зодиака

Самоизоляция — вещь малоприятная, но жизненно необходимая. Оставаясь дома сегодня, мы спасаем миллионы жизней, препятствуя распространению коронавируса. К счастью, большая часть населения осознает личную ответственность и старается придерживаться рекомендаций врачей. Однако тут же многие сталкиваются с другой, не менее важной проблемой: «Чем себя занять, когда все дела уже переделаны?».

И тут на помощь приходят астрологи. Специалисты составили целый список полезных занятий, который поможет скоротать время разным знакам зодиака.

Так, например, звездный покровитель Овнов — Марс, планета активности и движения. К сожалению, в условиях самоизоляции трудно сполна реализовать физическую активность, но можно смело делать комплекс энергичных и несложных упражнений. Кроме того, полезно скачать на телефон приложения для тренировок или даже устроить онлайн-соревнования с друзьями. Например, кто больше присядет или отожмется. После занятий — контрастный душ и теплый чай с молоком — гиперактивности как не бывало.

Практичными Тельцами управляет планета удовольствий Венера. Можно смело заметить, что самоизоляция почти никак не отразилась на привычном образе жизни представителей этого знака. Так, например, вкусная еда с доставкой на дом в один момент поднимет им настроение. Ну, а если ресторанные блюда наскучили, можно смело попробовать себя в кулинарном искусстве.

Планета интеллекта и коммуникации управляет общительными Близнецами. Конечно, без взаимодействия с окружающими таким людям приходится туго. Однако не стоит забывать, что XXI век — век технологий. А это значит, что прямо сейчас можно взять в руки телефон и устроить видеоконференцию с близкими и родными людьми, а также с друзьями из разных стран мира. Кстати, домашние дела и общение онлайн можно с легкостью совмещать, напоминают астрологи.

Сентиментальные и тревожные Раки, управляемые беспокойной Луной, сходят с ума, пребывая в самоизоляции. Они так переживают за здоровье и благополучие близких людей, что в последние дни и места себе не находят. Однако звезды советуют успокоиться и набраться терпения, иначе — можно лишиться рассудка. Посмотрите сериалы, позвоните родным, разберите завалы или поиграйте в игру — постоянная смена деятельности поможет вам отвлечься от тревожных новостей.

Солнечный знак зодиака Лев привык быть в центре внимания. Во время самоизоляции довольно проблематично устроить шумную вечеринку, однако накопленную энергию можно смело выплеснуть на генеральную уборку в квартире. Кстати, никто не мешает делать это под любимую и громкую музыку. Как говорится: совместите приятное с полезным.

Меркурий — планета разума и общения — заставляет Деву чувствовать себя неуютно в четырех стенах. Однако не стоит забывать, что самоизоляция — это не просто внезапные каникулы, а еще одна возможность «прокачать» свои способности. Вероятно, вы давно хотели прочесть серьезную книгу или освоить полезную информацию, которая позволит продвинуться по карьерной лестнице. Не стоит откладывать это в долгий ящик!

Истинные перфекционисты — представители знака Весы — черпают силы и энергию в прекрасном. Находясь под влиянием Венеры, они находят истинное счастье в искусстве и творчестве. Этим людям астрологи советуют переключить, наконец, новостной канал на онлайн-трансляцию интересного спектакля или мюзикла. Ну, а если и это наскучило — берите в руки гитару и продемонстрируйте окружающим свои музыкальные способности.

Страстные и загадочные Скорпионы, находящиеся под влиянием Плутона, привыкли все контролировать. Самоизоляция им действительно дается с трудом. Однако стоит вспомнить о сверхспособности видеть скрытое от большинства и тут же появляется масса идей, как скоротать время. Например, можно посмотреть захватывающие детективы или углубиться в изучение эзотерики. Поверьте, все полученные сегодня знания, обязательно пригодятся вам в будущем.

Кажется, что жизнерадостные Стрельцы не воспринимают самоизоляцию, как вынужденное заточение. Однако иногда даже у них бывают срывы. Так, подопечные Юпитера, планеты великих свершений, нередко впадают в уныние, не зная, чем еще себя развлечь. Этим людям астрологи советуют не зацикливаться на самоанализе, а купить интересный онлайн-курс и провести время с пользой для интеллектуального развития. Кстати, почему бы не выучить еще один иностранный язык?

Рассудительные и терпеливые Козероги буквально замерли в ожидании отмены режима самоизоляции. Именно Сатурн — планета мудрости — помогает представителям этого знака пережить сложную ситуацию с коронавирусом. Единственный способ для Козерогов немного расслабиться — принять горячую ванну и попросить любимого человека сделать массаж. Они удивительно спокойны на фоне остальных, но все-таки нуждаются в общении и поддержке. Если возникнет большое желание, можно разобрать завалы на работе. Однако звезды уверяют: лучше — уделить внимание себе.

Звездный покровитель Водолеев — Уран, планета революции. Находясь в самоизоляции эти люди могут сильно заскучать и даже впасть в депрессию. Но астрологи напоминают: внеплановые каникулы — повод заняться чем-то полезным для саморазвития. Например, можно начать с курсов повышения квалификации, а после перейти на духовные практики.

Таинственный Нептун — планета иллюзий и грез — управляет Рыбами. Они часто стремятся убежать от реальности, и ситуация с самоизоляцией — не исключение. Чтобы спокойно пережить сложное время, этим людям стоит обратиться к внутреннему миру, подумать о душе и помечать о будущем. К слову, духовные практики — от йоги до медитаций — также помогут восстановить силы и улучшить настроение. Главное — не отчаиваться. Ведь впереди — новые открытия и новые победы, пишет Dailyhoro.ru.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз для всех знаков зодиака на 12 апреля.

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