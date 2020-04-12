🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака
Сегодня, 12 апреля, звезды призывают отказаться от лишних контактов с окружающими. В идеале — провести время дома в уединении. Это позволит отвлечься от текущих проблем.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 апреля, Луна в Стрельце призывает избегать необдуманных поступков и лишних контактов с окружающими. Лучше — уединитесь дома и посвятите время духовному развитию. Забудьте о насущных проблемах и постарайтесь сохранять спокойствие. Помните: вскоре все печали и трудности пройдут.
♈ Овен
12 апреля для вас — один из самых удачный дней текущего месяца. Если вы давно планировали заключить важный договор, то самое время сделать это. Также сегодня высокая вероятность встретить человека, который в будущем окажет большое влияние на вашу судьбу и карьеру. Сегодня вам действительно повезет, однако не стоит чересчур испытывать судьбу. Помните: лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Космический совет: смело беритесь за новые проекты и заключайте сделки. Однако не забывайте: серьезные решения лучше принимать с холодной головой
♉ Телец
Телец, режим самоизоляции — не повод грустить. Звезды напоминают, что лучшее времяпрепровождение — с пользой для ума и тела. Сделайте зарядку, почитайте научную литературу и уделите внимание близким. Возможно, вы сегодня будете немного тревожны. Однако внутренний голос игнорировать не стоит. Вы давно не могли найти выход из запутанной ситуации — зачем тянуть? Настало время для решительных действий.
Космический совет: терпение и настойчивость — это то, что поможет вам сегодня преодолеть серьезные трудности.
♊ Близнецы
Кажется, вы что-то планировали? Забудьте. Сегодня вам предстоит переключить внимание на более важные вещи. Правда, отчаиваться не нужно. Помните народную поговорку, гласящую «все, что ни делается, — к лучшему»? Сегодня это ваш девиз. Вас ждет большая удача в скором будущем. Но приготовьтесь сегодня сделать все, что в ваших силах, чтобы завтра быть по-настоящему счастливым.
Космический совет: перестаньте идти на поводу у мимолетных желаний. Пора сделать что-то для счастливого будущего.
♋ Рак
12 апреля для вас — очень сложный день. Звезды советуют свести к минимуму общение с окружением, поскольку велик риск быть в тянутым в большой конфликт. Дом также лучше не покидать. Иначе — может произойти непоправимое. Возможно, сегодня вы почувствуете недомогание и упадок сил. Но бояться не стоит: это лишь намек от организма, что пора бы отдохнуть и восстановить силы. Встаньте попозже, примите горячую ванну с аромамаслами и заварите чай с мятой — вам тут же станет легче.
♌ Лев
Лев, вы полны энергии и чувствуете себя прекрасно. Кажется, вы один из немногих, кто действительно рад временной передышке и знаете, как с пользой провести внезапные каникулы. Сегодня вы готовы удивлять окружающих и поверьте, они оценят ваши старания. Внимание со стороны противоположного пола будет зашкаливать — вам обязательно повезет в любви. В общем, наслаждайтесь — сегодня ваш звездный час!
Космический совет: отбросьте сомнения и перестаньте скромничать. Сегодня вас ждет настоящий успех!
♍ Дева
12 апреля испытывает Деву на прочность. Этот день для вас пройдет под лозунгом «Счастье приходит к тому, кто умеет ждать». Звезды предупреждают: ожидать, что именно сегодня ваша проблема разрешиться — точно не стоит. Однако следует держать руку на пульсе: не забегайте вперед, но и не опаздывайте. Помните: всему свое время.
♎ Весы
Прекрасный день! Возможно, с утра вы проснетесь в дурном настроении, но ближе к полудню обязательно почувствуете себя лучше. Сегодня вокруг вас будет царить атмосфера романтики и блаженства. Дома — веселье и гармония. Не забудьте уделить внимание самым близким и дорогим людям. Кажется, они по вам очень скучают!
Космический совет: окунитесь в атмосферу веселья и блаженства. Забудьте о насущных проблемах. Вскоре они разрешаться сами собой.
♏ Скорпион
Скорпион, сегодня велика вероятность денежных поступлений, дополнительного дохода и иных прекрасных известий, связанных с финансами. Если вы давно болеете, то ваше самочувствие сегодня заметно улучшиться. Кстати, именно сейчас важно уделить внимание здоровью. Можете для начала завести полезную привычку делать ежедневную зарядку. В общем, постарайтесь провести время в самоизоляции с пользой для организма.
Космический совет: кажется, вы слишком долго пребывали в стрессе. Отбросьте беспокойства и уделите внимание себе.
♐ Стрелец
Удивительно спокойный день. Стрелец, звезды обещают, что сегодня некоторые ваши желания обязательно исполнятся. Причем это не потребует от вас больших усилий. Кстати, будьте внимательны: не пропустите важное известие, которое, вполне возможно, изменит вашу жизнь к лучшему.
Космический совет: перестаньте игнорировать внутренний голос. Сегодня именно он подскажет вам, что делать в запутанной ситуации.
♑ Козерог
Козерог, сегодня вы — настоящий романтик и мечтатель. Лирическое настроение как нельзя лучше располагает к просмотру мелодрам или чтению любовных романов. Возможно, вам очень захочется посплетничать, однако это желание стоит проигнорировать. Иначе вы рискуете в будущем быть втянутым в крупный скандал. Не переживайте — у вас еще будет время пообщаться с друзьями и коллегами. Сегодня, пожалуй, лучше уединиться.
Космический совет: не бойтесь одиночества. Иногда оно позволяет лучше понять себя.
♒ Водолей
12 апреля для вас, Водолей, станет по-настоящему счастливым днем! Настроение будет боевым, поэтому не бойтесь вступать в споры, чтобы отстоять свою точку зрения. Иногда это полезно, чтобы окружающие знали, кто есть настоящий авторитет. Ближе к вечеру вам захочется расслабиться, выпить бокал вина и послушать легкий джаз — не отказывайте себе в этом удовольствии. Жизнь и так слишком сложна.
Космический совет: будьте уверены в себе. Сегодня вас ждет большая удача!
♊ Рыбы
Рыбы, намедни вы справились с тяжелой и ответственной задачей. Сегодня вы по праву можете рассчитывать на щедрое вознаграждение. Возможно, вы все еще сильно переживаете из-за проделанной работы. Однако звезды спешит успокоить: настало время расслабиться и сделать передышку. Вы этого действительно заслуживаете!
Космический совет: перестаньте думать об одном и том же. Иногда важно сделать паузу, чтобы не стать жертвой обстоятельств.
Ранее 5-tv.ru опубликовал гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака.
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