Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 апреля, Луна в Стрельце призывает избегать необдуманных поступков и лишних контактов с окружающими. Лучше — уединитесь дома и посвятите время духовному развитию. Забудьте о насущных проблемах и постарайтесь сохранять спокойствие. Помните: вскоре все печали и трудности пройдут.

♈ Овен

12 апреля для вас — один из самых удачный дней текущего месяца. Если вы давно планировали заключить важный договор, то самое время сделать это. Также сегодня высокая вероятность встретить человека, который в будущем окажет большое влияние на вашу судьбу и карьеру. Сегодня вам действительно повезет, однако не стоит чересчур испытывать судьбу. Помните: лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Космический совет: смело беритесь за новые проекты и заключайте сделки. Однако не забывайте: серьезные решения лучше принимать с холодной головой

♉ Телец

Телец, режим самоизоляции — не повод грустить. Звезды напоминают, что лучшее времяпрепровождение — с пользой для ума и тела. Сделайте зарядку, почитайте научную литературу и уделите внимание близким. Возможно, вы сегодня будете немного тревожны. Однако внутренний голос игнорировать не стоит. Вы давно не могли найти выход из запутанной ситуации — зачем тянуть? Настало время для решительных действий.

Космический совет: терпение и настойчивость — это то, что поможет вам сегодня преодолеть серьезные трудности.

♊ Близнецы

Кажется, вы что-то планировали? Забудьте. Сегодня вам предстоит переключить внимание на более важные вещи. Правда, отчаиваться не нужно. Помните народную поговорку, гласящую «все, что ни делается, — к лучшему»? Сегодня это ваш девиз. Вас ждет большая удача в скором будущем. Но приготовьтесь сегодня сделать все, что в ваших силах, чтобы завтра быть по-настоящему счастливым.

Космический совет: перестаньте идти на поводу у мимолетных желаний. Пора сделать что-то для счастливого будущего.

♋ Рак

12 апреля для вас — очень сложный день. Звезды советуют свести к минимуму общение с окружением, поскольку велик риск быть в тянутым в большой конфликт. Дом также лучше не покидать. Иначе — может произойти непоправимое. Возможно, сегодня вы почувствуете недомогание и упадок сил. Но бояться не стоит: это лишь намек от организма, что пора бы отдохнуть и восстановить силы. Встаньте попозже, примите горячую ванну с аромамаслами и заварите чай с мятой — вам тут же станет легче.

Космический совет: позвольте себе немного расслабиться, тем более, что самоизоляция к этому располагает.