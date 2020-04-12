Президент Украины признался, что с нетерпением ждет окончания эпидемии.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Петр Сивков, Reuters, Instagram @zelenskiy_official

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что устал от борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается», — заверил Зеленский.

После этого президент перечислил меры, которые принял для противодействия распространению SARS-CoV-2. В частности, Украина направила самолеты в Китай и Южную Корею за «всем необходимым», наладила собственное производство масок и защитных костюмов и организовала дополнительные выплаты врачам.

«Мы обязательно все преодолеем. И я с нетерпением жду того дня, когда мое обращение по борьбе с коронавирусом будет состоять только из одного предложения: “В Украине заболевших и умерших нет“», — заключил украинский лидер.

По последним данным, на Украине коронавирусом заражены 2511 человек. Зарегистрировано 79 выздоровлений и 73 смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине составили статистический портрет умершего от COVID-19 пациента.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
12 апр
ВОЗ призвала Белоруссию готовиться к худшим сценариям из-за коронавируса
12 апр
Трамп ввел режим «масштабного бедствия» на всей территории США из-за коронавируса
12 апр
В России выявлено 2186 новых случаев заражения COVID-19
12 апр
В Коммунарку госпитализировали более 500 человек
12 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 12 апреля
12 апр
Непродуктивный карантин: Психолог объясняет, почему это нормально
12 апр
Укупник извинился перед Лещенко за обвинения в «заражении» Бабкиной коронавирусом
12 апр
Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
12 апр
Работа российских медиков в Италии как повод для политических заявлений
12 апр
Поиск выхода в темноте: эксперты рассчитали сроки завершения эпидемии COVID-19

Читайте также

Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
Чем заняться в самоизоляции? Советы астрологов для всех знаков зодиака

Последние новости

11:22
ВОЗ призвала Белоруссию готовиться к худшим сценариям из-за коронавируса
11:11
Директор госпитализированной Татьяны Булановой рассказал о состоянии певицы
11:02
Момент побега шестерых уголовников из психбольницы в Иркутске попал на видео
10:49
Трамп ввел режим «масштабного бедствия» на всей территории США из-за коронавируса
10:37
В России выявлено 2186 новых случаев заражения COVID-19
10:34
«Очнулся в морге» — Шевчук рассказал, как едва не лишился жизни из-за похода за «добавкой»

Сейчас читают

Чем заняться в самоизоляции? Советы астрологов для всех знаков зодиака
Коллеги Бориса Корчевникова рассказали о его состоянии
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок