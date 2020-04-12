Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что устал от борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но не сломлены. Наша борьба с коронавирусом продолжается», — заверил Зеленский.

После этого президент перечислил меры, которые принял для противодействия распространению SARS-CoV-2. В частности, Украина направила самолеты в Китай и Южную Корею за «всем необходимым», наладила собственное производство масок и защитных костюмов и организовала дополнительные выплаты врачам.

«Мы обязательно все преодолеем. И я с нетерпением жду того дня, когда мое обращение по борьбе с коронавирусом будет состоять только из одного предложения: “В Украине заболевших и умерших нет“», — заключил украинский лидер.

По последним данным, на Украине коронавирусом заражены 2511 человек. Зарегистрировано 79 выздоровлений и 73 смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине составили статистический портрет умершего от COVID-19 пациента.

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