Трамп ввел режим «масштабного бедствия» на всей территории США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп ввел режим «масштабного бедствия» сразу во всех 50 штатах из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Экстренное положение объявлено на всей территории страны впервые с момента ее основания.

«Впервые в истории президент объявляет, что режим масштабного бедствия существует во всех 50 штатах сразу», — цитирует URA.RU представителя Белого дома Джадда Дира.

Издание отмечает, что введение режима «масштабного бедствия» означает перераспределение финансовых потоков внутри государства. Теперь органы власти штатов и отдельные некоммерческие организации смогут получать деньги из федерального бюджета.

Экстренное положение также распространяется на неинкорпорированные территории: Виргинские острова США, Северные Марианские острова, остров Гуам и Пуэрто-Рико. Новый режим не затронул только Американское Самоа.

По последним данным, в Соединенных Штатах заражены коронавирусом полмиллиона человек. Жертвами COVID-19 стали около 19 тысяч американцев.

Как сообщал 5-tv.ru, днем ранее США заняли первое место среди стран мира по числу смертей от коронавируса. Антирекорд смертности был зарегистрирован 10 апреля — за сутки умерли 2,1 тысячи человек.

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