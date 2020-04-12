Больницы и скорая помощь работают на пределе возможностей.

Больных пневмонией в Москве стало вдвое больше за неделю

Фото: ТАСС / Наталия Федосенко

Тема:
Эпидемия коронавируса

Число пациентов с пневмонией в Москве увеличилось в два раза по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«В Москве за последние дни растет число не только госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусом. Количество больных пневмонией по сравнению с прошлой неделей выросло более чем в два раза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с ростом тяжелых больных увеличилась и нагрузка на столичную систему здравоохранения. Стационары и служба скорой помощи работают на пределе своих возможностей.

«45% среди новых заболевших (коронавирусом — Прим. ред.) — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% — от 46 до 65 лет и еще 15,5% старше 65 лет, причем почти 5% из них — старше 80 лет. Также 3,5% среди заболевших — дети», — уточнили в оперштабе.

За последние сутки в столице выявили 1306 новых случаев коронавируса. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 10158 заболевших COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пациентов 40-й столичной больницы в Коммунарке превысило отметку в 500 человек. Диагноз коронавирусная инфекция COVID-19 поставили 286.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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