В Коммунарку госпитализировали более 500 человек
Коронавирус подтвердили у 286 пациентов столичной инфекционной больницы.
Фото: ТАСС/Григоров Гавриил
Общее число госпитализированных в 40-ю столичную больницу в Коммунарке превысило отметку в 500 человек. Диагноз коронавирусная инфекция COVID-19 поставили 286. Об этом сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в Facebook.
По информации Проценко, сейчас в Коммунарке лечатся 503 пациента. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 52. Из них 24 подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
За минувшие сутки в Коммунарку поступило почти в десять раз больше человек, чем выписалось — 49 и пятеро соответственно.
По последним данным, в Москве выявлено 8852 случая заражения коронавирусом — больше, чем во всех остальных регионах страны. Всего в России COVID-19 диагностировали у 13,5 тысячи человек. За минувшие сутки их стало больше на 1667.
Как сообщал 5-tv.ru, 11 апреля в Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом. Им было от 51 до 82 лет. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 72.
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