Власти столицы проводят меры по дезинфекции общественных мест в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. На кадрах, поступивших в распоряжение 5-tv.ru, видно, как специализированный автотранспорт моет асфальтовое покрытие на улицах Москвы.

По словам первого заместителя директора ГБУ «Жилищник» района Замоскворечье Елены Шаповаловой, обрабатываются «все твердые покрытия на дворовых территориях, объектах дорожного хозяйства».

«Два раза в день ежедневно. Обрабатываем подъезды жилых домов: кнопки домофонов, внутри целиком первый этаж — перила, почтовые ящики, лифты внутри, если его нет, то полностью все этажи», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru передавал, что более трех миллионов москвичей надолго покидали дома 10 апреля, тем самым нарушая режим самоизоляции и ставя под угрозу свое здоровье.

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