Оперативный штаб обнародовал данные геоаналитики операторов мобильной связи.

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Фото, видео: Zuma\TASS

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Эпидемия коронавируса

Порядка трех с половиной миллионов жителей Москвы покидали свои дома в пятницу, 10 апреля, на длительное время. Об этом сообщает московский Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«По данным геоаналитики сотовых операторов, в пятницу, 10 апреля, в Москве были зафиксированы три с половиной миллиона человек, которые выходили из дома днем более чем на шесть часов», — отметили в оперштабе.

Большая часть москвичей продемонстрировала ответственный подход к режиму самоизоляции в условиях распространения нового внеклеточного агента. Дома предпочли остаться четыре миллиона 400 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что назван срок появления эффекта от мер самоизоляции в России. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, дата 30 апреля для объявления нерабочих дней была выбрана Владимиром Путиным неслучайно.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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