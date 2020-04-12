Порядка трех с половиной миллионов жителей Москвы покидали свои дома в пятницу, 10 апреля, на длительное время. Об этом сообщает московский Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«По данным геоаналитики сотовых операторов, в пятницу, 10 апреля, в Москве были зафиксированы три с половиной миллиона человек, которые выходили из дома днем более чем на шесть часов», — отметили в оперштабе.

Большая часть москвичей продемонстрировала ответственный подход к режиму самоизоляции в условиях распространения нового внеклеточного агента. Дома предпочли остаться четыре миллиона 400 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что назван срок появления эффекта от мер самоизоляции в России. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, дата 30 апреля для объявления нерабочих дней была выбрана Владимиром Путиным неслучайно.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112