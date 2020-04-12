Взвинченные на имбирь цены вернулись к рыночным показателям
Недобросовестные предприниматели пытались заработать на ажиотаже вокруг целебного плода, который действительно укрепляет иммунитет, но не является лекарством против коронавируса.
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Фото, видео: DPA/TASS
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает «имбирный ажиотаж» сошедшим на нет и констатирует установление «справедливой» на него цены — от 400 до 700 рублей за килограмм. По данным ведомства, крупные торговые сети устранили дефицит этого продукта на своих полках.
В ФАС уверены, что причиной дефицита этого полезного для иммунитета человека корневища стали недобросовестные действия тех предпринимателей, которые активно рекламировали его чуть ли не как средство от COVID-19, а потому взвинтили цены. В некоторых магазинах имбирь стал стоить от трех до семи тысяч рублей за килограмм.
Однако ошибочно полагать, что один продукт способен заменить весь необходимый комплекс витаминов. Основа крепкого иммунитета — сбалансированное питание, потому что организму нужен комплекс полезных веществ и витаминов, напоминает «Утро. ру». Так, достойно заменить лимон или имбирь в плане витамина С может замороженная черная смородина или киви: в 100 граммах ягоды его в четыре раза больше, чем в одном лимоне, а один киви заменит два-три цитрусовых.
Ранее российские ученые рассказали, что имбирь не может являться панацеей от COVID-19.
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