Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает «имбирный ажиотаж» сошедшим на нет и констатирует установление «справедливой» на него цены — от 400 до 700 рублей за килограмм. По данным ведомства, крупные торговые сети устранили дефицит этого продукта на своих полках.

В ФАС уверены, что причиной дефицита этого полезного для иммунитета человека корневища стали недобросовестные действия тех предпринимателей, которые активно рекламировали его чуть ли не как средство от COVID-19, а потому взвинтили цены. В некоторых магазинах имбирь стал стоить от трех до семи тысяч рублей за килограмм.

Однако ошибочно полагать, что один продукт способен заменить весь необходимый комплекс витаминов. Основа крепкого иммунитета — сбалансированное питание, потому что организму нужен комплекс полезных веществ и витаминов, напоминает «Утро. ру». Так, достойно заменить лимон или имбирь в плане витамина С может замороженная черная смородина или киви: в 100 граммах ягоды его в четыре раза больше, чем в одном лимоне, а один киви заменит два-три цитрусовых.

Ранее российские ученые рассказали, что имбирь не может являться панацеей от COVID-19.