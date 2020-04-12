Двенадцать человек с подозрением на коронавирус выявлены в клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ. Как отметили в вузе, новым внеклеточным агентом могли заразиться десять пациентов и два медработника.

В настоящее время проводятся лабораторные исследования для подтверждения диагноза.

«Их биологические материалы направлены в организацию, уполномоченную проводить исследования в целях окончательного подтверждения результатов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в медучреждении реализуются меры по профилактике и снижению рисков заражения коронавирусом. Клиника имени Пирогова согласно постановлению главного санитарного врача Петербурга с конца марта не принимает новых пациентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минкомсвязи разработало приложение для выдачи цифровых пропусков.

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