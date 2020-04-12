Минкомсвязи РФ разработало приложение для выдачи цифровых пропусков на выход из дома в период самоизоляции из-за коронавируса. Отмечается, что софт «Госуслуги Стоп Коронавирус» доступен пользователям для скачивания в App Store и Google Play.

«Приложение позволяет выбрать подходящий для вас статус и заполнить анкеты для получения мобильного пропуска на выход из дома в период самоизоляции в формате QR-кода. Вы сможете предъявить его в электронном виде на мобильном устройстве или в распечатанном виде сотрудникам правоохранительных органов в случае необходимости», — говорится в описании приложения.

Госуслуги

Помимо прочего, через «Госуслуги Стоп Коронавирус» можно заранее заполнить анкету регистрации тем, кто подлежит постановке на карантин при въезде на территорию РФ из стран, где есть случаи заболевания коронавирусом. Также приложение поможет ускорить прохождение паспортного и таможенного контроля на границе.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ пока не анонсировало программный продукт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что популярный при пандемии коронавируса сервис Zoom раскрывает данные пользователей.

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