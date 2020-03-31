Самоизоляция не проходит бесследно для российских фигуристов Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной. На четвертый день карантина олимпийская чемпионка выложила в Instagram видео, на котором показала фрагмент домашних развлечений с мужем. В кадре жена приучает стоящего на четвереньках супруга к выполнению простейших собачьих команд.

«Сидеть! Лежать! Дай лапу! Лапу дай! Прыжок!» — повелевает «дрессировщица».

Instagram @tatianatotmyanina

Чемпион мира справляется с собачьими обязанности не идеально: путает лапы, неохотно ложится и отказывается прыгать. Но у пары все впереди, карантин для них только начался. К тому же перед глазами Ягудина несколько живых примеров. На ролике видно, как за происходящей дрессировкой наблюдают настоящие собаки. Один из домашних питомцев не выдерживает и показывает чемпиону, как нужно выполнять прыжок, чем смешит хозяйку и зрителей.

Не лишенные чувства юмора поклонники оценили «ролевые игры» фигуристов и поблагодарили за созданное настроение.

«Собака в шоке»;

«Весело у вас!»

«Чему только ни научишься в карантине»;

«А что же будет дальше?»

«Спасибо вам за позитив!» — откликнулись пользователи.