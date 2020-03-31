«Собака в шоке»: Тотьмянина на карантине занялась «дрессировкой» Ягудина
Фигуристка выложила видео, на котором показала, как проводит время с супругом во время самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @tatianatotmyanina
Самоизоляция не проходит бесследно для российских фигуристов Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной. На четвертый день карантина олимпийская чемпионка выложила в Instagram видео, на котором показала фрагмент домашних развлечений с мужем. В кадре жена приучает стоящего на четвереньках супруга к выполнению простейших собачьих команд.
«Сидеть! Лежать! Дай лапу! Лапу дай! Прыжок!» — повелевает «дрессировщица».
Чемпион мира справляется с собачьими обязанности не идеально: путает лапы, неохотно ложится и отказывается прыгать. Но у пары все впереди, карантин для них только начался. К тому же перед глазами Ягудина несколько живых примеров. На ролике видно, как за происходящей дрессировкой наблюдают настоящие собаки. Один из домашних питомцев не выдерживает и показывает чемпиону, как нужно выполнять прыжок, чем смешит хозяйку и зрителей.
Не лишенные чувства юмора поклонники оценили «ролевые игры» фигуристов и поблагодарили за созданное настроение.
«Собака в шоке»;
«Весело у вас!»
«Чему только ни научишься в карантине»;
«А что же будет дальше?»
«Спасибо вам за позитив!» — откликнулись пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Ревва спел «карантинную» песню в ванной.
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