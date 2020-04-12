Коронавирус заподозрен у 86 человек в доме-интернате на Смоленщине

Массовое заражение COVID-19 предварительно выявлено в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Вязьма Смоленской области. Анализы 86 человек, как постояльцев, так и сотрудников социального учреждения, отправлены на дополнительное исследование, сообщила заместитель губернатора Смоленской области Полина Хомайко.

«Тестирование на заражение прошли 306 человек, в их числе как проживающие в доме-интернате, так и персонал. Эта работа продолжается. Положительный результат зафиксирован у одного человека. Подозрение на вирус — у 86 человек», — уточнила она.

Сотрудники, у которых заподозрили COVID-19, находятся на домашнем карантине. Постояльцев также разделили: пациентов с предварительным положительным диагнозом изолировали от тех, чей тест оказался отрицательным.

В связи с этим губернатор Алексей Островский с 12 по 30 апреля ввел ограничения на въезд и выезд на территорию Вяземского городского поселения тех граждан, кто не имеет регистрации по месту жительства в его границах, сообщается на сайте администрации.

«При въезде на территорию городского поселения они обязаны пройти термометрию. В случае, если температура будет выше 37 градусов, гражданин ко въезду не допускается и будет доставлен в ближайшую медицинскую организацию», — подчеркнул глава региона.

Ранее сегодня стало известно, что 12 человек с подозрением на коронавирус выявлены в клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ.

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