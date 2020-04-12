В город Вязьма, где находится социальное учреждение, ограничен въезд, а также выезд.

Коронавирус заподозрен у 86 человек в доме-интернате на Смоленщине

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Тема:
Эпидемия коронавируса

Массовое заражение COVID-19 предварительно выявлено в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Вязьма Смоленской области. Анализы 86 человек, как постояльцев, так и сотрудников социального учреждения, отправлены на дополнительное исследование, сообщила заместитель губернатора Смоленской области Полина Хомайко.

«Тестирование на заражение прошли 306 человек, в их числе как проживающие в доме-интернате, так и персонал. Эта работа продолжается. Положительный результат зафиксирован у одного человека. Подозрение на вирус — у 86 человек», — уточнила она.

Сотрудники, у которых заподозрили COVID-19, находятся на домашнем карантине. Постояльцев также разделили: пациентов с предварительным положительным диагнозом изолировали от тех, чей тест оказался отрицательным.

В связи с этим губернатор Алексей Островский с 12 по 30 апреля ввел ограничения на въезд и выезд на территорию Вяземского городского поселения тех граждан, кто не имеет регистрации по месту жительства в его границах, сообщается на сайте администрации.

«При въезде на территорию городского поселения они обязаны пройти термометрию. В случае, если температура будет выше 37 градусов, гражданин ко въезду не допускается и будет доставлен в ближайшую медицинскую организацию», — подчеркнул глава региона.

Ранее сегодня стало известно, что 12 человек с подозрением на коронавирус выявлены в клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
12 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 12 апреля
12 апр
Глава Минэнерго объяснил намерение запретить импорт дешевого бензина
12 апр
Коронавирус подозревают у 12 человек в клинике имени Пирогова СПбГУ
12 апр
Самоизолировавшиеся притесняют людей с лишним весом? — мнение Мараховского
12 апр
Минкомсвязи разработало приложение для выдачи цифровых пропусков
12 апр
Стало известно о состоянии вышедшей из комы Надежды Бабкиной
12 апр
Взвинченные на имбирь цены вернулись к рыночным показателям
12 апр
Видео дезинфекции улиц Москвы на фоне борьбы с коронавирусом
12 апр
Дело было в самоизоляции, делать было нечего: кошачий показ мод покорил пользователей сети
12 апр
Голикова усомнилась в выходе России из ситуации с COVID-19 ко Дню Победы

Читайте также

+5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
Время любви, но не денег. Как повлияют планеты на жизнь людей с 13 по 19 апреля

Последние новости

22:13
Не скучаем дома. ТОП-5 развлечений на время изоляции
21:59
Взорвется ли одна из самых ярких звезд, Бетельгейзе?
21:48
«Ни грамма!» — Волочкова похвасталась, что держит вес на карантине и рассказала как
21:34
ЧайФ и Imagine Dragons: российские космонавты составили список любимых песен
21:16
Видео: Лахта Центр зрелищно поздравил петербуржцев с Днем космонавтики
21:13
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки

Сейчас читают

Время любви, но не денег. Как повлияют планеты на жизнь людей с 13 по 19 апреля
Коллеги Бориса Корчевникова рассказали о его состоянии
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок