В результате ЧП, по предварительной информации, пострадавших нет.

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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Магазин медицинской одежды сгорел в жилом доме в Петербурге. Как сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на свой источник в экстренных службах города, о пожаре в доме №29 на улице Луначарского сообщили накануне вечером в 22.21.

В результате ЧП, по предварительной информации, пострадавших нет.

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