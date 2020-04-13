Магазин медицинской одежды сгорел в жилом доме в Петербурге. Как сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на свой источник в экстренных службах города, о пожаре в доме №29 на улице Луначарского сообщили накануне вечером в 22.21.

В результате ЧП, по предварительной информации, пострадавших нет.