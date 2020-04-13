«Очей очарование»: Кети Топурия сразила фанатов в платье с глубоким декольте
Певица эффектно позирует на улице на камеру в полупрозрачном наряде.
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Фото, видео: Instagram @keti_one_official
Эффектный выход Кети Топурия на улицу в откровенном платье заставил ее поклонников буквально раскрыть рты. Солистка «А’Студио» выложила в Instagram снимок, на котором стоит на открытой площадке здания в белом полупрозрачном наряде с узорами. Рукава и подол платья окаймлены бахромой. Напряжение добавляют глубокое декольте и экстремально высокий вырез на ноге почти до линии бикини. Певица особенно ярко смотрится в лучах солнца.
Поклонники предположили, что фото было сделано во время отдыха Топурия в Монако осенью прошлого года. На то, что кадр не новый, намекает и ее короткая подпись «До». Да и погода в Москве пока не настолько теплая для прогулок на свежем воздухе в столь легкой одежде. Тем не менее «лайков» и восторженных комментариев к посту звезды не убавилось. В числе прочих подписчиков фото с роскошным нарядом отметила смайликом Ани Лорак.
«Восхитительная! Богиня!»
«Глаза радуются. Очей очарование»;
«Как всегда шикарно выглядит»;
«Очень элегантна»;
«Мой идеал», — оценили фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Гуф впал в депрессию после разрыва с Топурия.
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