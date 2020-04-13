В Находке на базе терапевтического отделения городской больницы подготовили 35 коек для размещения инфекционных больных в случае необходимости. Сюда будут поступать пациенты с подтвержденным диагнозом либо подозрением на коронавирус.

Готовность медучреждения к приему таких больных проверил глава Приморского края Олег Кожемяко.

Под госпиталь выделено отдельно стоящее здание. В нем предусмотрели две зоны: для пациентов с положительным тестом на COVID-19 и для тех, кого подозревают на инфицирование коронавирусом.

В распоряжении медперсонала 12 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), подготовлено все необходимое кислородное оборудование.

«Что касается лекарств, масок, на начало лечения для того, чтобы мы могли принимать первых больных и иметь под рукой все необходимое, здесь в этом учреждении имеется», — рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

В целом по краю к 13 апрелю должно быть развернуто 405 инфекционных коек. В учреждения завезен пятидневный запас одноразовой посуды. На складах МЧС находится запас разовой посуды, продуктов и всего необходимого для 948 коек.

По состоянию на 12 апреля, в Приморском крае зафиксировано 24 случая заражения коронавирусом, два человека выздоровели, зарегистрировано два летальных исхода у больных с COVID-19.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство выделило средства на адресную финансовую поддержку медиков.

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