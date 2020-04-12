Стоящих на передовой борьбы с COVID-19 медиков приравняли к военным.

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Фото, видео: ТАСС / Фаттахов Наиль, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

На этой неделе российских врачей фактически приравняли к военным. Это и понятно. Они на передовой борьбы с коронавирусом. Продолжают сражение с невидимым врагом в круглосуточном режиме.

В среду Владимир Путин во время совещания с главами регионов озвучил новые меры поддержки для медиков. Итак, для врачей, которые непосредственно работают с COVID-19, доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для медсестер и врачей скорой помощи — 50 тысяч. Младшему медперсоналу, а также фельдшерам, медсестрам и водителям скорой — 25 тысяч рублей в месяц. Эта мера будет действовать три месяца.

«Повторю, такие специалисты находятся на передовой. Поэтому будем исходить именно из этой терминологии и из этой ситуации. И будет правильным принять еще одно решение, а именно — установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава Вооруженных Сил России», — подчеркнул Владимир Путин.

Не забыты семьи, где люди потеряли работу и конечно же — бизнес. Особенно самый уязвимый — малый и средний. Потому что сейчас перед властями стоит важнейшая задача — не допустить разрушения экономики. И главный акцент — на людях, которые заняты в этой сфере. Сохранение рабочих мест — приоритетная цель. Поэтому сейчас и не гребут всех под одну гребенку. Местным, региональным властям — переданы большие полномочия. Нужно принимать точечные решения исходя из ситуации в регионах.

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Тема:
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