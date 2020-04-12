Правительство выделило средства на адресную финансовую поддержку медиков
Стоящих на передовой борьбы с COVID-19 медиков приравняли к военным.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
«Могут быть проблемы»: астролог рассказала, чем опасно «розовое» Суперлуние 2020
Фото, видео: ТАСС / Фаттахов Наиль, 5-tv.ru
На этой неделе российских врачей фактически приравняли к военным. Это и понятно. Они на передовой борьбы с коронавирусом. Продолжают сражение с невидимым врагом в круглосуточном режиме.
В среду Владимир Путин во время совещания с главами регионов озвучил новые меры поддержки для медиков. Итак, для врачей, которые непосредственно работают с COVID-19, доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для медсестер и врачей скорой помощи — 50 тысяч. Младшему медперсоналу, а также фельдшерам, медсестрам и водителям скорой — 25 тысяч рублей в месяц. Эта мера будет действовать три месяца.
«Повторю, такие специалисты находятся на передовой. Поэтому будем исходить именно из этой терминологии и из этой ситуации. И будет правильным принять еще одно решение, а именно — установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава Вооруженных Сил России», — подчеркнул Владимир Путин.
Не забыты семьи, где люди потеряли работу и конечно же — бизнес. Особенно самый уязвимый — малый и средний. Потому что сейчас перед властями стоит важнейшая задача — не допустить разрушения экономики. И главный акцент — на людях, которые заняты в этой сфере. Сохранение рабочих мест — приоритетная цель. Поэтому сейчас и не гребут всех под одну гребенку. Местным, региональным властям — переданы большие полномочия. Нужно принимать точечные решения исходя из ситуации в регионах.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 12 апр
- ВОЗ призвала Белоруссию готовиться к худшим сценариям из-за коронавируса
- 12 апр
- Трамп ввел режим «масштабного бедствия» на всей территории США из-за коронавируса
- 12 апр
- В России выявлено 2186 новых случаев заражения COVID-19
- 12 апр
- Зеленский заявил, что устал бороться с коронавирусом
- 12 апр
- В Коммунарку госпитализировали более 500 человек
- 12 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 12 апреля
- 12 апр
- Непродуктивный карантин: Психолог объясняет, почему это нормально
- 12 апр
- Укупник извинился перед Лещенко за обвинения в «заражении» Бабкиной коронавирусом
- 12 апр
- Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
- 12 апр
- Работа российских медиков в Италии как повод для политических заявлений
Читайте также
80%
-0.86 80.74
-0.35
Нашли ошибку?