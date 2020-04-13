«Ну, очень откровенно»: подписчики не поддержали очередное оголение Риты Керн

Эпатажная звезда «Дома-2» снялась обнаженной на четвереньках.

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Фото, видео: Instagram @mrs.ritakern

Рита Керн вновь подтвердила репутацию одной из самых эпатажных звезд проекта «Дом-2». Бывшая участница телестройки выложила в Instagram новый снимок из фотосессии в белом парике. Кадрами оттуда девушка периодически делится в микроблоге, с каждым разом все больше удивляя подписчиков.

На этот раз Керн выбрала образ сексуальной кошки. Она снялась обнаженной в белых чулках, стоя на четвереньках. Оголенную грудь инстаблогер прикрыла локтем. В ее руке тарелка с молоком или похожей на него белой жидкостью, которую Рита готовится слизать.Instagram @mrs.ritakern

Судя по комментариям и количеству «лайков» к фото, желаемого эффекта теледиве пока достичь не удалось. Из 191 тысячи подписчиков снимок отметили как понравившийся лишь тысяча человек. Немногочисленные отзывы оказались преимущество неодобрительными.

«С такой красоткай можно на карантин хоть на месец (орфография автора сохранена — Прим.ред)»;

«Ну, это очень откровенно»;

«Как же вы достали своими голыми...»;

«Найдите себе мужчину», — ответили пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Рита Керн в шубе на голое тело вышла на борьбу с паникой вокруг коронавируса.

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