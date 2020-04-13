Католическая Пасха прошла в режиме онлайн-трансляции
Кроме папы в базилике Святого Петра в Ватикане находились только несколько священников и певчие.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann; 5-tv.ru
Пандемия меняет и многовековые религиозные традиции. В это воскресенье мир по-новому отпраздновал католическую Пасху. Церкви опустели, верующие присоединяются к службам виртуально, а священники осваивают новые форматы.
Еще никогда призыв на пасхальную службу не звучал так зловеще. Обычно в этот день на площади Святого Петра собирается до полумиллиона человек. Сегодня на границе между Римом и Ватиканом одни лишь карабинеры.
Вирутальная Пасха. Кроме папы в базилике Святого Петра — только несколько священников и певчие, которые совершенно теряются посреди огромного храма. Из Ватикана, где уже больше месяца действует мораторий на массовые богослужения, идет онлайн-трансляция.
Многовековая традиция нарушена — с посланием граду и миру Папа Римский впервые обращается не с балкона, а стоя посреди пустого собора. Первая молитва — за здравие.
Подробности в видеосюжете Яна Воскресенского.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как королева Великобритании и другие знаменитости поздравляют с католической Пасхой.
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