«Красивая семья»: Нюша показала совместные фото с отцом в честь его дня рождения

День рождения одного из бывших участников группы «Ласковый май» Владимира Шурочкина прошел бы для большинства незаметно, если бы свое поздравление звезде 90-х не выложила в Instagram Нюша.

Звезда опубликовала несколько совместных фото с любимым отцом и продюсером. На одном из них, кроме знаменитых отца и дочери, присутствует еще и нынешняя супруга экс-нанайца Оксана Шурочкина. На оставшихся снимках артист запечатлен с годовалой внучкой Симбой. Эту подборку певица сопроводила не менее трогательными словами в адрес родителя.

«Папочка, никто не знает тебя так, как знаю я. Сколько в тебе любви! Ты невероятно мудрый, заботливый, чуткий, талантливый, проницательный. И твои достоинства можно перечислять бесконечно. Хочу, что бы ты был счастлив. Знал и помнил: люблю тебя безусловной любовью. И благодарю за все», — написала Нюша.

Instagram @nyusha_nyusha

Подписчики артистки отметили, что она очень похожа на своего 54-летнего папу. Фанаты звездной семьи одарили комплиментами и самого Шурочкина, и его дочь, и внучку

«Ню, поздравляю твоего короля! Короля потому, что он воспитал принцессу!»

«Нюша, вы очень похожи с папой»;

«Ой, а фотки-то какие классные!»

«Красавчик у вас папа»;

«Красивая семья», — отозвались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Нюша и Крид воссоединились для совместного трека.