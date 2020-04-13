«Красивая семья»: Нюша показала совместные фото с отцом в честь его дня рождения
Певица трогательно поздравила Владимира Шурочкина с 54-летием.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Защищены ли от коронавируса те, кто перенес ветрянку или корь — мнение иммунолога
Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha
День рождения одного из бывших участников группы «Ласковый май» Владимира Шурочкина прошел бы для большинства незаметно, если бы свое поздравление звезде 90-х не выложила в Instagram Нюша.
Звезда опубликовала несколько совместных фото с любимым отцом и продюсером. На одном из них, кроме знаменитых отца и дочери, присутствует еще и нынешняя супруга экс-нанайца Оксана Шурочкина. На оставшихся снимках артист запечатлен с годовалой внучкой Симбой. Эту подборку певица сопроводила не менее трогательными словами в адрес родителя.
«Папочка, никто не знает тебя так, как знаю я. Сколько в тебе любви! Ты невероятно мудрый, заботливый, чуткий, талантливый, проницательный. И твои достоинства можно перечислять бесконечно. Хочу, что бы ты был счастлив. Знал и помнил: люблю тебя безусловной любовью. И благодарю за все», — написала Нюша.
Подписчики артистки отметили, что она очень похожа на своего 54-летнего папу. Фанаты звездной семьи одарили комплиментами и самого Шурочкина, и его дочь, и внучку
«Ню, поздравляю твоего короля! Короля потому, что он воспитал принцессу!»
«Нюша, вы очень похожи с папой»;
«Ой, а фотки-то какие классные!»
«Красавчик у вас папа»;
«Красивая семья», — отозвались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Нюша и Крид воссоединились для совместного трека.
Читайте также
75%
-0.86 80.74
-0.35
Нашли ошибку?