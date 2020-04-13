Во время отпуска в Сибири звезда шоу «Уральских пельменей» погрузилась в ледяное озеро.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @mihalkova

В самоизоляции Юлия Михалкова заскучала по прогулкам и свежему воздуху. На помощь артистке пришло богатое воображение, а также фото и видео, снятые прежде в Хакасии. Звезда шоу «Уральских пельменей» с присущим ей литературным талантом поэтично описала впечатления от той поездки. Наиболее запоминающимся событием для девушки стало купание в обжигающе ледяной воде сибирских земель.

«Глядя на них (фото — Прим.ред.), я вновь вспоминаю, как приятно щекочет лицо и нежно треплет волосы прохладный ветер, только что спустившийся к тебе с заснеженных вершин. Закрывая глаза, я вспоминаю размеренный и звонкий плеск кристально чистой волны горного озера. Раз умылась, и душа в пятки ушла. Как с жадностью вдыхала полные легкие прозрачного, пропитанного густым ароматом разнотрявья и прибрежных мхов воздуха», — написала Михалкова на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Instagram @mihalkova

Отдельные подписчики не вчитались в слова Юлии и решили, что выложенные ей кадры сделаны в период введения карантина. Другие пожаловались на актуальную проблему не хватки денег и позавидовали путешественнице.

«Красиво!»

«Что, так грустно?»

«Судя по фото, самоизоляцию не соблюдаешь»;

«Хорошо, когда есть деньги до Хакасии и обратно. А тут только до туалета дойдешь и обратно»;

«Да уж, для кого-то это испытание», — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что опубликованы первые главы книги звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой.

Читайте также

+10° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
Четыре знака зодиака, от которых не дождешься предложения руки и сердца

Последние новости

14:21
«Ночные снайперы» выпустили первый в истории рок-группы анимационный клип
14:11
«Австралийская Кардашьян» в ультракоротких шортиках покрасовалась у океана
14:03
Сын подозреваемого в мошенничестве замначальника Генштаба пожаловался на вымогателей
13:46
Видео: тушканчики начали пробуждаться после зимней спячки в Московском зоопарке
13:38
«Это — тревожный сигнал»: эксперт о смене динамики распространения СОVID-19 в России
13:17
Хакеры атаковали портал мэрии Москвы после старта оформления спецпропусков

Сейчас читают

Четыре знака зодиака, от которых не дождешься предложения руки и сердца
Коллеги Бориса Корчевникова рассказали о его состоянии
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок