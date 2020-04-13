«Душа в пятки ушла»: Михалкова в самоизоляции вспомнила об отдыхе в Хакасии
Во время отпуска в Сибири звезда шоу «Уральских пельменей» погрузилась в ледяное озеро.
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Фото, видео: Instagram @mihalkova
В самоизоляции Юлия Михалкова заскучала по прогулкам и свежему воздуху. На помощь артистке пришло богатое воображение, а также фото и видео, снятые прежде в Хакасии. Звезда шоу «Уральских пельменей» с присущим ей литературным талантом поэтично описала впечатления от той поездки. Наиболее запоминающимся событием для девушки стало купание в обжигающе ледяной воде сибирских земель.
«Глядя на них (фото — Прим.ред.), я вновь вспоминаю, как приятно щекочет лицо и нежно треплет волосы прохладный ветер, только что спустившийся к тебе с заснеженных вершин. Закрывая глаза, я вспоминаю размеренный и звонкий плеск кристально чистой волны горного озера. Раз умылась, и душа в пятки ушла. Как с жадностью вдыхала полные легкие прозрачного, пропитанного густым ароматом разнотрявья и прибрежных мхов воздуха», — написала Михалкова на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Отдельные подписчики не вчитались в слова Юлии и решили, что выложенные ей кадры сделаны в период введения карантина. Другие пожаловались на актуальную проблему не хватки денег и позавидовали путешественнице.
«Красиво!»
«Что, так грустно?»
«Судя по фото, самоизоляцию не соблюдаешь»;
«Хорошо, когда есть деньги до Хакасии и обратно. А тут только до туалета дойдешь и обратно»;
«Да уж, для кого-то это испытание», — откликнулись фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что опубликованы первые главы книги звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой.
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