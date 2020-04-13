По словам специалистов, иногда средства индивидуальной защиты могут нанести серьезный урон здоровью человека.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte, Mykola Myakshykov, Hennadii Minchenko, Komsomolskaya Pravda, Marijan Murat, Serhii Hudak

В некоторых случаях медицинские маски могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в эфире передачи на телеканале «Россия-1».

По словам эксперта, есть несколько главных правил использования средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые нельзя игнорировать. Например, маску нужно менять как можно чаще. Иначе — высок риск заразиться инфекцией, в том числе, COVID-19.

«Маска не вредна сама по себе. Но маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», — отметила Вуйнович.

Кроме того, представитель ВОЗ напомнила, что в условиях пандемии нельзя пренебрегать и другими рекомендациями врачей. Так, большая социальная дистанция защитит человека от коронавируса гораздо лучше, чем СИЗы.

«Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», — добавила Мелита Вуйнович.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 способов проверить, что ваша маска не просто аксессуар, а средство защиты.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Читайте также

+10° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
73.75
-0.86 80.74
-0.35
Четыре знака зодиака, от которых не дождешься предложения руки и сердца

Последние новости

14:21
«Ночные снайперы» выпустили первый в истории рок-группы анимационный клип
14:11
«Австралийская Кардашьян» в ультракоротких шортиках покрасовалась у океана
14:03
Сын подозреваемого в мошенничестве замначальника Генштаба пожаловался на вымогателей
13:46
Видео: тушканчики начали пробуждаться после зимней спячки в Московском зоопарке
13:38
«Это — тревожный сигнал»: эксперт о смене динамики распространения СОVID-19 в России
13:17
Хакеры атаковали портал мэрии Москвы после старта оформления спецпропусков

Сейчас читают

Четыре знака зодиака, от которых не дождешься предложения руки и сердца
Коллеги Бориса Корчевникова рассказали о его состоянии
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок