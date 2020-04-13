В ВОЗ рассказали об опасности неправильного ношения медицинских масок
По словам специалистов, иногда средства индивидуальной защиты могут нанести серьезный урон здоровью человека.
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В некоторых случаях медицинские маски могут представлять серьезную угрозу для здоровья человека. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в эфире передачи на телеканале «Россия-1».
По словам эксперта, есть несколько главных правил использования средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые нельзя игнорировать. Например, маску нужно менять как можно чаще. Иначе — высок риск заразиться инфекцией, в том числе, COVID-19.
«Маска не вредна сама по себе. Но маска не должна быть мокрой. После двух часов использования ее можно выбросить. Иначе вы станете источником инфекции», — отметила Вуйнович.
Кроме того, представитель ВОЗ напомнила, что в условиях пандемии нельзя пренебрегать и другими рекомендациями врачей. Так, большая социальная дистанция защитит человека от коронавируса гораздо лучше, чем СИЗы.
«Если носить только маску, а все другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете. Если здоровый человек не находится в одном помещении с больным, то маска ему не нужна. Если он находится в толпе, тогда да. Однако физическая дистанция более защищает от заражения, чем маска», — добавила Мелита Вуйнович.
Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 способов проверить, что ваша маска не просто аксессуар, а средство защиты.
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