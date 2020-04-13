Премьер-министр добавил, что на борьбу с COVID-19 будет направлено еще около 640 миллионов из резервного фонда.

Правительство выделило 50 миллиардов рублей на допвыплаты медикам

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам. Об этом он сообщил во время совещания с вице-премьерами.

«Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом. По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 миллиардов рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», — сказал глава правительства.

Он добавил, что для борьбы с коронавирусом будет выделено еще порядка 640 миллионов рублей из резервного фонда. Эти средства пойдут на оснащения коек в моногородах для лечения больных с COVID-19.

Мишустин заверил, что борьба с коронавирусом не означает отказ от лечения других заболеваний. Все граждане должны своевременно получать всю необходимую медицинскую помощь. Для этого пациентов без коронавируса будут направлять в другие больницы. Следить за этим должны Минздрав и губернаторы регионов. Премьер сказал, что даст соответствующее поручение.

Как сообщал 5-tv.ru, в России общее число больных COVID-19 достигло 5 806 человек. Число жертв коронавируса в стране увеличилось до 132. Общее число поправившихся возросло до 1293.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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