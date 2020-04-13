Всего в стране на данный момент диагностировали COVID-19 более чем у 18 тысяч человек.

Число зараженных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 2,5 тысячи

Фото: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Число больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за последние сутки возросло на 2558 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения болезни на территории РФ.

Общее число зараженных достигло 18 328. Всего выздоровели 1470 человек, скончались 148.

Больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Москве — 11 513 человек. Второе место с большим отрывом занимает Московская область — 1855. За ней следует Санкт-Петербург — 678. Всего COVID-19 поразил 82 из 85 российских регионов.

Москва - 1355
Московская область - 495
Санкт-Петербург - 121
Тверская область - 44
Краснодарский край - 41
Нижегородская область - 30
Ростовская область - 26
Красноярский край - 25
Республика Башкортостан - 23
Оренбургская область - 20
Рязанская область - 18
Пензенская область - 17
Ленинградская область - 16
Республика Мордовия - 16
Ульяновская область - 16
Курская область - 15
Кабардино-Балкарская Республика - 15
Чувашская Республика - 15
Кировская область - 15
Тюменская область - 14
Хабаровский край - 14
Владимирская область - 13
Ставропольский край - 12
Воронежская область - 11
Тульская область - 11
Республика Татарстан - 11
Калужская область - 10
Республика Марий Эл - 10
Новгородская область - 8
Новосибирская область - 8
Архангельская область - 7
Свердловская область - 7
Иркутская область - 7
Ивановская область - 6
Липецкая область - 6
Волгоградская область - 6
Забайкальский край - 6
Орловская область - 5
Псковская область - 5
Республика Ингушетия - 5
Самарская область - 5
Смоленская область - 4
Калининградская область - 4
Ямало-Ненецкий АО - 4
Республика Бурятия - 4
Томская область - 4
Приморский край - 4
Челябинская область - 3
Республика Саха (Якутия) - 3
Карачаево-Черкесская Республика - 2
Чеченская Республика - 2
Саратовская область - 2
Алтайский край - 2
Кемеровская область - 2
Брянская область - 1
Республика Карелия - 1
Вологодская область - 1
Астраханская область - 1
Омская область - 1
Магаданская область - 1
Еврейская АО - 1
Республика Крым - 1

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ выделило около 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам, сражающимся с коронавирусом. Также на борьбу с COVID-19 будет направлено порядка 640 миллионов из резервного фонда.

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Тема:
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