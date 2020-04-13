Число зараженных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 2,5 тысячи
Всего в стране на данный момент диагностировали COVID-19 более чем у 18 тысяч человек.
Фото: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
Число больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за последние сутки возросло на 2558 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения болезни на территории РФ.
Общее число зараженных достигло 18 328. Всего выздоровели 1470 человек, скончались 148.
Больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Москве — 11 513 человек. Второе место с большим отрывом занимает Московская область — 1855. За ней следует Санкт-Петербург — 678. Всего COVID-19 поразил 82 из 85 российских регионов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ выделило около 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам, сражающимся с коронавирусом. Также на борьбу с COVID-19 будет направлено порядка 640 миллионов из резервного фонда.
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