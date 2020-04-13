Число зараженных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 2,5 тысячи

Число больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за последние сутки возросло на 2558 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения болезни на территории РФ.

Общее число зараженных достигло 18 328. Всего выздоровели 1470 человек, скончались 148.

Больше всего больных коронавирусом зафиксировано в Москве — 11 513 человек. Второе место с большим отрывом занимает Московская область — 1855. За ней следует Санкт-Петербург — 678. Всего COVID-19 поразил 82 из 85 российских регионов.

Москва - 1355

Московская область - 495

Санкт-Петербург - 121

Тверская область - 44

Краснодарский край - 41

Нижегородская область - 30

Ростовская область - 26

Красноярский край - 25

Республика Башкортостан - 23

Оренбургская область - 20

Рязанская область - 18

Пензенская область - 17

Ленинградская область - 16

Республика Мордовия - 16

Ульяновская область - 16

Курская область - 15

Кабардино-Балкарская Республика - 15

Чувашская Республика - 15

Кировская область - 15

Тюменская область - 14

Хабаровский край - 14

Владимирская область - 13

Ставропольский край - 12

Воронежская область - 11

Тульская область - 11

Республика Татарстан - 11

Калужская область - 10

Республика Марий Эл - 10

Новгородская область - 8

Новосибирская область - 8

Архангельская область - 7

Свердловская область - 7

Иркутская область - 7

Ивановская область - 6

Липецкая область - 6

Волгоградская область - 6

Забайкальский край - 6

Орловская область - 5

Псковская область - 5

Республика Ингушетия - 5

Самарская область - 5

Смоленская область - 4

Калининградская область - 4

Ямало-Ненецкий АО - 4

Республика Бурятия - 4

Томская область - 4

Приморский край - 4

Челябинская область - 3

Республика Саха (Якутия) - 3

Карачаево-Черкесская Республика - 2

Чеченская Республика - 2

Саратовская область - 2

Алтайский край - 2

Кемеровская область - 2

Брянская область - 1

Республика Карелия - 1

Вологодская область - 1

Астраханская область - 1

Омская область - 1

Магаданская область - 1

Еврейская АО - 1

Республика Крым - 1

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ выделило около 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медикам, сражающимся с коронавирусом. Также на борьбу с COVID-19 будет направлено порядка 640 миллионов из резервного фонда.

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