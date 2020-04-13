Бритый под ноль Митя Фомин с бородой: экс-солист HI-FI поучаствовал в «лысом» челлендже
Поклонники певца по достоинству оценили «смену имиджа» кумира.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: Юлия Проскурякова показала Игоря Николаева без усов после больницы
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Галустян запустил челлендж «Меняйся дома», сбрив бороду и усы на карантине
Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем-художником пятимесячного сына
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 апреля
Стали известны новые подробности госпитализации Татьяны Булановой
Фото, видео: Instagram @mf_agent
Митя Фомин решил поэкспериментировать с внешним видом. С помощью фильтров артист «побрил» себя налысо, «отрастил» бороду и продемонстрировал свои фото подписчикам в Instagram. По словам Фомина, сидеть на карантине россиянам придется еще долго и возможности посетить салон красоты не будет, поэтому он «решил примерить на себя атрибуты заточения и аскезы».
«Отпустить бороду и побриться под ноль — первое, что приходит в голову. Вот таким я буду, если решусь на все эти изменения! А вдруг придется?» — написал певец в посте.
Митя попросил подписчиков выбрать, какой образ ему идет больше и передал челлендж #лысаяправда другим звездам шоу-бизнеса: Денису Кляверу, Анне Семенович, Ольгу Хохловой, певице Славе, Марии Кравцовой.
Пользователи отметили, что Фомину очень идет борода, но его привычный внешний вид намного выигрышнее.
«Лучше, как есть, номер 4. Как-то привычнее. Лысина — это вообще, Митя, не ваше. Это мое мнение»
«Третье фото — неожиданно, вам идет борода, и такая густая, класс, но четвертое фото — фаворит», — написали подписчики певца.
Ранее 5-tv.ru сообщал о ТОП-5 челленджах, порожденных коронавирусом.
- 13 апр
- Хакеры атаковали портал мэрии Москвы после старта оформления спецпропусков
- 13 апр
- Москвичи начали получать первые пропуска для передвижения по городу
- 13 апр
- В Москве выявили 1355 новых случаев заражения коронавирусом
- 13 апр
- Число зараженных коронавирусом в России за сутки увеличилось на 2,5 тысячи
- 13 апр
- Мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из больницы в Петербурге
- 13 апр
- Правительство выделило 50 миллиардов рублей на допвыплаты медикам
- 13 апр
- Пушков объяснил, почему США потеряют статус мирового лидера из-за коронавируса
- 13 апр
- Психолог предупредила об опасностях длительной изоляции из-за коронавируса
- 13 апр
- Коронавирус подтвердили более чем у 50 пациентов больницы в Уфе
- 13 апр
- Волонтеры на передовой борьбы с коронавирусом
Читайте также
62%
-0.86 80.74
-0.35
Нашли ошибку?