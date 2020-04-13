Поклонники певца по достоинству оценили «смену имиджа» кумира.

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Фото, видео: Instagram @mf_agent

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Эпидемия коронавируса

Митя Фомин решил поэкспериментировать с внешним видом. С помощью фильтров артист «побрил» себя налысо, «отрастил» бороду и продемонстрировал свои фото подписчикам в Instagram. По словам Фомина, сидеть на карантине россиянам придется еще долго и возможности посетить салон красоты не будет, поэтому он «решил примерить на себя атрибуты заточения и аскезы».

«Отпустить бороду и побриться под ноль — первое, что приходит в голову. Вот таким я буду, если решусь на все эти изменения! А вдруг придется?» — написал певец в посте.

Instagram @mf_agent

Митя попросил подписчиков выбрать, какой образ ему идет больше и передал челлендж #лысаяправда другим звездам шоу-бизнеса: Денису Кляверу, Анне Семенович, Ольгу Хохловой, певице Славе, Марии Кравцовой.

Пользователи отметили, что Фомину очень идет борода, но его привычный внешний вид намного выигрышнее.

«Лучше, как есть, номер 4. Как-то привычнее. Лысина — это вообще, Митя, не ваше. Это мое мнение»

«Третье фото — неожиданно, вам идет борода, и такая густая, класс, но четвертое фото — фаворит», — написали подписчики певца.

Ранее 5-tv.ru сообщал о ТОП-5 челленджах, порожденных коронавирусом.

Тема:
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