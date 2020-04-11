ТОП-5 челленджей, порожденных коронавирусом

Начало 2020 года войдет в историю не только как время пандемии коронавируса, но и как расцвет челленджей. Некоторые из них уже завершились, какие-то в самом разгаре, а третьим только предстоит развернуться и набрать обороты.

На самом пике, пожалуй, сейчас веселый #pillowchallenge. Для участия в нем во время изоляции нужно совсем немного: подушка и фантазия. Люди мастерят из подушки подобие платья или вечернего туалета, иронизируя тем самым над реалиями: выйти из дома нельзя, зато и наряжаться теперь гораздо проще. Почувствуй себя королевой, просто затянув подушку поясом! Некоторые, как Ида Галич, использовали для этой цели одеяло.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИДА ГАЛИЧ / ИДА БАСИЕВА (@galichida) 10 Апр 2020 в 7:22 PDT

Отгремел уже #FlipTheSwitchChallenge. В этой игре от участников требовалась некоторая доля раскрепощенности. Суть в том, что пара, желательно противоположного пола, стояла у зеркала. Вначале женщина танцует под музыку, а супруг ее снимает. Затем как бы по щелчку они меняются местами и одеждой. Видео того, как мужчины забавно извиваются в женских платьях просто заполонили сеть! Среди знаменитостей в нем особенно отметились Павел Воля и Лайсан Утяшева.

Еще долго с нами, пожалуй, останется #StayAtHomeChallenge. Его правила не знают таких жестких границ, но особенно он запомнился, благодаря звездам футбола. Они показали, как тренируются в домашних условиях, набивая вместо мяча … туалетную бумагу. Суть испытания была проста: усидеть дома во время изоляции, а чем ты будешь занят, без разницы. Дойдя до России этот челлендж заметно трансформировался: наши футболисты почему-то решили рулонами бумаги жонглировать. Это нехитрое умение продемонстрировал Руслан Нигматуллин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🦋 Руслан Нигматуллин (@ruslan_nigmatullin) 21 Мар 2020 в 5:07 PDT

Тренд на гигиену явно останется и после окончания пандемии. В сети уже не так часто, но все-таки можно встретит ролики с хэштегом #МойиПой. В них звезды намывают руки, либо что-нибудь дома и при этом поют. Отметилась в этом челлендже Светлана Лобода. Певица сделала видео, где поет свой новых хит, лежа в ванне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 28 Мар 2020 в 8:42 PDT

И, наконец, челлендж, который только-только запустил любитель повеселить публику Александр Гудков #плачунатехно. Дело в том, что накануне вышел клип группы Cream Soda на песню группы «Хлеб» «Плачу на техно», в котором комик принял участие. И теперь он предложил всем желающим спародировать поведение героев видео, станцевав у себя на балконе. Ролик помогает пережить всем любителям тусовок невозможность выйти из дома и отправиться в клуб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 📯 (@gudokgudok) 11 Апр 2020 в 6:31 PDT

Ранее 5-tv.ru рассказывал о чисто российском челлендже «Пойду вынесу мусор». Он тоже посвящен изоляции, когда прогулка к мусорному баку стала одним из развлечений и возможностью хоть ненадолго выйти из дома. Теперь российские модницы перед выносом отходов старательно наряжаются и даже красятся.

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