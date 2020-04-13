Как себя должна вести женщина, чтобы получить желаемое от своего избранника?

Три правила поведения, позволяющие манипулировать мужчинами

Фото: www.globallookpress.com / Rudolf

Почему одним женщинам и звезду с неба дарят, и в отпуск в теплые страны возят, и на ушко ласковые слова шепчут не переставая, а другим даже цветы на восьмое марта забывают подарить? Как заставить своего мужчину вести себя если не как рыцарь из дамского романа, то хотя бы просто по-человечески? Здесь поможет только манипуляция. Но не стоит воспринимать это слово лишь в негативном ключе. Манипуляция может быть и очень безобидной, а главное эффективной. Об этом пишет Femmie.ru.

Психологи определили, как должна вести себя женщина, чтобы получить желаемое от мужчины.

Нужно быть беззащитной и нежной

Всем известно, что представителей сильной половины человечества привлекают слабые и ранимые девушки, которые нуждаются в помощи и поддержке. Поэтому чаще показывайте своему мужчине, как вы нуждаетесь в нем. Дайте ему почувствовать себя сильным, отважным рыцарем, готовым сразиться с любым «драконом».

Будьте уступчивой и мудрой

Иногда нужно уметь отступить на шаг назад в решение конфликта или спорного вопроса. Позволить мужчине самому разрешить ситуацию. Таким образом он поймет, что его девушка не стремится быть лидером в паре и почувствует себя главным в отношениях.

Используйте обаяние

Обаяние считается мощным оружием. Психологи даже утверждают, что харизматичные люди могут буквально загипнотизировать собеседника и подавить его волю. Пользуйтесь своей природной притягательностью и учитесь не только улавливать эмоции и настроение партнера, но и управлять ими. Никогда не «ведитесь» на плохое расположение духа мужчины, но ласковым словом и проявлением заботы перетягивайте его на «светлую сторону». Помните, чтобы что-то получить, обязательно нужно что-то дать взамен.

Ранее 5-tv.ru назвал три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне.

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