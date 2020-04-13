Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице пропускной режим, чтобы не допустить еще большего распространения COVID-19.

Москвичи начали получать первые пропуска для передвижения по городу

Фото: ТАСС/ Погожев Александр

Тема:
Эпидемия коронавируса

Жители Москвы начали получать первые пропуска для передвижения по городу в условиях режима всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Специальные QR-коды приходят на электронную почту с адреса «Госуслуг Москвы». Тема письма: «Вы запросили цифровой пропуск для передвижения». В тексте отмечается необходимость «обязательно распечатать, записать на бумажном носителе или сохранить код на своем телефоне».

Власти напоминают, что при поездках по городу с собой нужно иметь не только QR-код, но и паспорт. Их необходимо предъявить по требованию уполномоченных лиц. Пропускная система начнет работать в Москве с 15 апреля.

Как сообщал 5-tv.ru, пропускной режим ранее ввел мэр Москвы Сергей Собянин. Это сделано в целях борьбы с распространением коронавируса. Спецпропуска необходимо оформлять для поездок на личном и общественном транспорте. Выдавать их будут только по уважительной причине.

Заказать пропуск можно несколькими способами: оставив заявку на сайте mos.ru; отправив SMS-сообщение на номер 7377; позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77. Пропускная система носит заявительный характер, но мэрия может проверить достоверность указанных сведений. За обман при оформлении заявки пользователь будет наказан, а пропуск заблокирован.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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