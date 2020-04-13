В России за последние сутки зарегистрировано больше 2500 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных превысило 18 тысяч. Больше всего заразившихся в Москве, половина из них — младше 45 лет. Далее идут Подмосковье и Петербург.

По стране уже проведено почти полтора миллиона тестов. Около 200 тысяч человек находятся под наблюдением врачей. По словам экспертов, пик эпидемии в нашей стране еще не пройден, поэтому важно помнить — не стоит лишний раз выходить из дома и необходимо выполнять рекомендации медиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство РФ представило дополнительные меры поддержки экономики.

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