В России проведено около полутора миллионов тестов на COVID-19
Общее число инфицированных коронавирусом в стране превысило 18 тысяч человек, почти 200 тысяч находятся под наблюдением врачей.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
В России за последние сутки зарегистрировано больше 2500 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных превысило 18 тысяч. Больше всего заразившихся в Москве, половина из них — младше 45 лет. Далее идут Подмосковье и Петербург.
По стране уже проведено почти полтора миллиона тестов. Около 200 тысяч человек находятся под наблюдением врачей. По словам экспертов, пик эпидемии в нашей стране еще не пройден, поэтому важно помнить — не стоит лишний раз выходить из дома и необходимо выполнять рекомендации медиков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство РФ представило дополнительные меры поддержки экономики.
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