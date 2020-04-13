Трое подозреваемых занимались криминальным «возвратом» угнанных автомобилей.

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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

В Петербурге полицейские задержали банду угонщиков. 6 апреля трое преступников похитили автомобиль «Газель Некст» и потребовали у автовладельца выкуп.

Пострадавший сообщил в полицию.

Оперативники устроили засаду и задержали подозреваемых. Двое из них были неоднократно судимы за кражу, в России находились без регистрации. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео слежки дворника за женщиной, которую он с подельниками затем изнасиловали.

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