Полицейские задержали банду автоугонщиков в Петербурге
Трое подозреваемых занимались криминальным «возвратом» угнанных автомобилей.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
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