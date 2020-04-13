Видео слежки дворника за женщиной, которую он с подельниками затем изнасиловали
Чудовищный инцидент произошел в центре Москвы.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появилось видео преследования дворником в центре Москвы продавщицы магазина, которую вместе со своими подельниками они после жестоко избили и изнасиловали.
Судя по кадрам, можно предположить, что мужчина намеренно дожидался будущую жертву, и как только она вышла на улицу, он целенаправленно пошел за ней, ускоряя шаг.
Как передавал 5-tv.ru, в ночь на 8 апреля на Троицкой улице в Центральном административном округе двое дворников и курьер жестоко избили и изнасиловали продавца продуктового магазина в Москве. 41-летняя женщина рассказала стражам порядка, что трое приезжих из Средней Азии силой затащили ее в подвал дома, где, периодически избивая, поочередно надругались.
Буквально через несколько минут 23-летний, 22-летний и 25-летний подозреваемые были задержаны правоохранителями на месте предполагаемого преступления. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование в составе группы лиц». Мещанский суд Москвы арестовал злоумышленников на два месяца. Расследование продолжается.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Ленобласти подросток изнасиловал десятилетнюю сестру.
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