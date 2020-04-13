Владимир Путин сообщил, что ресурсы оборонного ведомства задействуют для противодействия COVID-19 при необходимости.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что государство может задействовать силы и средства Минобороны РФ для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил на совещании по эпидемиологической обстановке в стране.

«Все возможности, в том числе возможности Министерства обороны РФ, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы (в борьбе с коронавирусом — Прим. ред.)» — сказал глава государства.

Он напомнил, что военнослужащие Минобороны эффективно работают за границей, помогая местным справится с COVID-19. Путин подчеркнул, что сотрудники ведомства накопили значительный опыт действий в сложных условиях.

Президент также обратил внимание, что Минобороны РФ использует за границей «только малую толику» своих ресурсов. Основные резервы сохранены даже с учетом того, что ведомство ранее развернуло строительство новых инфекционных больниц в регионах.

Как сообщал 5-tv.ru, на совещании по коронавирусу Владимир Путин завил об ухудшении ситуации с его распространением. Он отметил, что власти должны быть готовы к любому развитию ситуации.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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