Президент подчеркнул, что власти должны быть готовы к любому развитию ситуации.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Druzhinin/Kremlin Pool; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обстановка с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону. Заявление он сделал на совещании по эпидемиологической ситуации в стране.

«Мы видим, что обстановка меняется практически ежедневно и, к сожалению, не в лучшую сторону», — сказал глава государства.

По его словам, постоянно увеличивается число людей заболевших COVID-19. Вслед за ними становится больше пациентов в тяжелом состоянии здоровья.

Президент подчеркнул, что власти должны разработать прогноз развития ситуации на следующие десять дней. Россия должна быть готова предоставить медицинскую помощь гражданам при любом развитии ситуации.

«Необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные и экстраординарные, с тем, чтобы гибко, оперативно корректировать стратегию и тактику наших действий», — подчеркнул Путин.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее президент назвал ближайшие недели определяющими в борьбе с коронавирусом. Он потребовал рационально распределить нагрузку на больницы в связи с пандемией COVID-19.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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