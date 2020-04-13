Рост заболеваемости в Москве и Московской области может прекратиться в течение ближайших двух недель. Такой прогноз озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

По словам Голиковой, столица и Подмосковье лидируют по количеству заболеваемости коронавирусом — 72,3%, при этом основная часть случаев приходится на Москву, так как она раньше всех вступила в борьбу с COVID-19.

Вместе с тем вице-премьер добавила, что в стране наблюдается тенденция устойчивого роста числа заразившихся коронавирусом на уровне 16-18%. Власти мониторят ситуацию, чтобы корректировать меры по борьбе с распространением вируса, подчеркнула Голикова.

Ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ-ВШЭ Лариса Попович в беседе с 5-tv.ru рассказала о смене динамики распространения коронавируса на территории России.

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