Президент России обратил внимание, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден даже в столице.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что будет рассматривать как преступную халатность ошибки чиновников в борьбе с распространением коронавируса. Об этом глава государства заявил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Он назвал разгильдяйством рост числа заболевших коронавирусом в ряде субъектов РФ, и потребовал от их глав относиться ко всем санитарным требованиям самым внимательным образом. Он упомянул случаи, что в некоторых регионах, «если не вспышка, то значительный рост (заболевших коронавирусом — Прим.ред.) был отмечен».

«Я знаю о чем идет речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю, по-другому я не могу это назвать», — подчеркнул глава государства.

Путин призвал всех, от кого зависит соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, неукоснительно им следовать.

«Иначе мы будем иметь такие факты (роста числа заболевших — Прим.ред.)», — пояснил он.

Российский лидер подчеркнул, что необходим постоянный анализ того, что происходит и делается по стране, «и как результат — быстрая, профессиональная реакция на все, что происходит».

Также глава государства отметил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден даже в столице, где и были зарегистрированы первые случаи заражения COVID-19.

«В целом, как говорят специалисты, пик эпидемии у нас не пройден, причем не пройден даже в Москве. Поэтому меры, которые введены городскими властями (Москвы — Прим.ред.), считаю оправданными», - сказал российский лидер.

Как подчеркнул Путин, важно, «чтобы все технические и административные вопросы были до конца отработаны и эффективно функционировали, чтобы это не создавало дополнительных проблем для граждан».

«Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами РФ. Я еще раз хочу на это обратить внимание: если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность. И со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера», — сказал глава РФ.

Ранее Владимир Путин назвал ближайшие недели определяющими в борьбе с коронавирусом.

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Тема:
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